Czarne chmury nad Trumpem? Gubernator Kalifornii zapowiada „czas rozliczeń”

Gavin Newsom, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Partii Demokratycznej, powiedział, że po listopadowych wyborach do Kongresu Amerykę czeka „czas rozliczeń”. Gubernator Kalifornii w rozmowie z agencją AFP ostro skrytykował prezydenta Donalda Trumpa, oskarżając go o próbę cofnięcia kraju do XIX wieku.
Sprawia, że Ameryka się cofa – stwierdził Newsom.
Nowa era w polityce USA?
Zdaniem Newsoma, nadchodzące wybory mogą być punktem zwrotnym w amerykańskiej polityce. Gubernator Kalifornii przekonuje, że spadające poparcie dla Trumpa otwiera szeroko drzwi dla demokratów.
Ktokolwiek zostanie wybrany kandydatem Partii Demokratycznej, będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych – przewiduje Newsom, odnosząc się do wyborów prezydenckich w 2028 roku.
Czy Newsom powalczy o Biały Dom?
Choć nazwisko Gavina Newsoma coraz częściej pojawia się w kontekście przyszłej walki o prezydenturę, sam zainteresowany nie zadeklarował jeszcze oficjalnie swojego startu. O tym, czy będzie kandydować, zdecyduje - jak powiedział w wywiadzie - to, czy zdoła przekonać wyborców, że jego program ma w sobie coś unikalnego, czego nie mogą zaoferować inni politycy.
Newsom uchodzi za jednego z głównych faworytów do zdobycia nominacji Partii Demokratycznej w 2028 roku.