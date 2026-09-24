Czarne chmury nad Trumpem? Gubernator Kalifornii zapowiada „czas rozliczeń”

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Gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, przyznał w rozmowie z AFP, że prezydentura Donalda Trumpa, „taka, jaką znamy”, dobiega końca. W wywiadzie Newsom zapowiedział, że po listopadowych wyborach do Kongresu nastanie "czas rozliczeń".

Gavin Newsom, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Partii Demokratycznej, powiedział, że po listopadowych wyborach do Kongresu Amerykę czeka „czas rozliczeń”. Gubernator Kalifornii w rozmowie z agencją AFP ostro skrytykował prezydenta Donalda Trumpa, oskarżając go o próbę cofnięcia kraju do XIX wieku.

Donald Trump na forum ONZ: Muszę podjąć ważną decyzję Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina,…

Sprawia, że Ameryka się cofa – stwierdził Newsom.

Nowa era w polityce USA?

Zdaniem Newsoma, nadchodzące wybory mogą być punktem zwrotnym w amerykańskiej polityce. Gubernator Kalifornii przekonuje, że spadające poparcie dla Trumpa otwiera szeroko drzwi dla demokratów.

Ktokolwiek zostanie wybrany kandydatem Partii Demokratycznej, będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych – przewiduje Newsom, odnosząc się do wyborów prezydenckich w 2028 roku.

Czy Newsom powalczy o Biały Dom?

Choć nazwisko Gavina Newsoma coraz częściej pojawia się w kontekście przyszłej walki o prezydenturę, sam zainteresowany nie zadeklarował jeszcze oficjalnie swojego startu. O tym, czy będzie kandydować, zdecyduje - jak powiedział w wywiadzie - to, czy zdoła przekonać wyborców, że jego program ma w sobie coś unikalnego, czego nie mogą zaoferować inni politycy.

Newsom uchodzi za jednego z głównych faworytów do zdobycia nominacji Partii Demokratycznej w 2028 roku.