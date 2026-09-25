Czarna seria w Patagonii: Morze wyrzuciło na plaże setki martwych waleni

Morze wyrzuca ciała od czerwca
W ostatnich tygodniach na wybrzeżach południowej Argentyny, w prowincji Chubut, znaleziono dziesiątki martwych młodych wielorybów. Pierwsze martwe zwierzęta morze zaczęło wyrzucać już w czerwcu. Eksperci zwracają uwagę, że liczba zgonów wśród młodych osobników jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach.
Zabójcza infekcja atakuje najmłodsze walenie
Weterynarze podejrzewają możliwość wybuchu infekcji erysipelas, poważnej choroby wywołanej przez bakterie naturalnie występujące na skórze wielorybów. Choroba ta może być szczególnie groźna dla młodych osobników, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.
Naukowcy badają wpływ człowieka
Wydaje się, że przyczyna jest naturalna, jednak nie możemy całkowicie wykluczyć wpływu działalności człowieka – podkreśla Mariano Coscarella, badacz z Laboratorium Ssaków Morskich krajowej rady badawczej Conicet.
Władze prowincji Chubut poinformowały, że ściśle współpracują ze środowiskiem naukowym, by rozwiązać zagadkę umierających wielorybów. Eksperci nie ustają w poszukiwaniach innych potencjalnych czynników. Szczególną uwagę zwraca się na analizę środowiska, zmian w ekosystemie oraz możliwy wpływ działalności człowieka.
Rekordowy rok i nagły spadek populacji
Puerto Madryn i półwysep Valdés to kluczowe tereny lęgowe dla waleni południowych, zwanych też wielorybami biskajskimi. Te imponujące ssaki osiągają nawet 17 metrów długości i ważą przeciętnie 40 ton. Mogą żyć nawet 60 lat.
W 2025 roku w rejonie tym zaobserwowano rekordową liczbę 2 110 wielorybów, w tym aż 800 młodych. Jednak w bieżącym roku liczby te spadły – doliczono się 1 375 osobników, w tym prawie 400 cieląt.
Mimo niepokojącej liczby zgonów, eksperci uspokajają, że obecna sytuacja nie stanowi zagrożenia dla przetrwania populacji.