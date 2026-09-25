Czarna seria w Patagonii: Morze wyrzuciło na plaże setki martwych waleni

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Na plażach argentyńskiej Patagonii odnaleziono setki martwych młodych waleni południowych. Choć liczba zgonów w prowincji Chubut jest znacznie wyższa niż w ubiegłych latach, eksperci uspokajają, że populacja tych morskich gigantów nie jest zagrożona. Badacze podejrzewają, że za masowym wymieraniem stoi groźna infekcja bakteryjna, jednak nie wykluczają również negatywnego wpływu działalności człowieka.

Martwe wieloryby na plaży w pobliżu Puerto Madryn w Argentynie (foto: MAXI JONAS)

Martwe wieloryby na plaży w pobliżu Puerto Madryn w Argentynie (foto: MAXI JONAS) / AFP/East News

Morze wyrzuca ciała od czerwca

W ostatnich tygodniach na wybrzeżach południowej Argentyny, w prowincji Chubut, znaleziono dziesiątki martwych młodych wielorybów. Pierwsze martwe zwierzęta morze zaczęło wyrzucać już w czerwcu. Eksperci zwracają uwagę, że liczba zgonów wśród młodych osobników jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach.

Zabójcza infekcja atakuje najmłodsze walenie

Weterynarze podejrzewają możliwość wybuchu infekcji erysipelas, poważnej choroby wywołanej przez bakterie naturalnie występujące na skórze wielorybów. Choroba ta może być szczególnie groźna dla młodych osobników, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

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Naukowcy badają wpływ człowieka

Wydaje się, że przyczyna jest naturalna, jednak nie możemy całkowicie wykluczyć wpływu działalności człowieka – podkreśla Mariano Coscarella, badacz z Laboratorium Ssaków Morskich krajowej rady badawczej Conicet.

Władze prowincji Chubut poinformowały, że ściśle współpracują ze środowiskiem naukowym, by rozwiązać zagadkę umierających wielorybów. Eksperci nie ustają w poszukiwaniach innych potencjalnych czynników. Szczególną uwagę zwraca się na analizę środowiska, zmian w ekosystemie oraz możliwy wpływ działalności człowieka.

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Rekordowy rok i nagły spadek populacji

Puerto Madryn i półwysep Valdés to kluczowe tereny lęgowe dla waleni południowych, zwanych też wielorybami biskajskimi. Te imponujące ssaki osiągają nawet 17 metrów długości i ważą przeciętnie 40 ton. Mogą żyć nawet 60 lat.

W 2025 roku w rejonie tym zaobserwowano rekordową liczbę 2 110 wielorybów, w tym aż 800 młodych. Jednak w bieżącym roku liczby te spadły – doliczono się 1 375 osobników, w tym prawie 400 cieląt.

Mimo niepokojącej liczby zgonów, eksperci uspokajają, że obecna sytuacja nie stanowi zagrożenia dla przetrwania populacji.