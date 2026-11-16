Czarna lista UE puchnie. Bruksela uderza w 50 rosyjskich banków i flotę cieni

Nowe sankcje wobec Rosji obejmują banki i flotę cieni
Nowe sankcje obejmują unijny system restrykcji związanych z naruszaniem integralności terytorialnej Ukrainy - na czarnych listach znajduje się około 4,5 tys. osób i podmiotów - oraz reżim sankcyjny dotyczący działań hybrydowych.
Jak poinformowali unijni dyplomacji, wśród podmiotów objętych restrykcjami znalazło się 50 rosyjskich banków, podmioty wspierające działalność rosyjskiej floty cieni - wykorzystywanej przez Moskwę do omijania międzynarodowych sankcji na jej ropę i gaz - a także firmy energetyczne. Znaleźli się tam także kolejni przedstawiciele rosyjskiego biznesu.
W ramach reżimu sankcyjnego dotyczącego działań hybrydowych restrykcjami objęto około 30 osób i podmiotów zaangażowanych w zagraniczne działania manipulacyjne.
Dodanie kolejnych pozycji do tej listy to odpowiedź m.in. na nieudany atak dronowy na lotnisko w Lipsku w sierpniu. Rząd w Berlinie przypisał Moskwie odpowiedzialność za ten incydent. Rosja wielokrotnie zaprzeczała, jakoby prowadziła operacje sabotażowe w państwach NATO lub przygotowywała się do konfrontacji z krajami Sojuszu.
Sikorski: Rosja straciła swój najbardziej lukratywny rynek na węglowodory
Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski ocenił w Brukseli, że sankcje nałożone dotychczas na Rosję ograniczają jej możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie. Podkreślił, że jedną z najdotkliwszych dla Rosji konsekwencji sankcji jest utrata europejskiego rynku surowców energetycznych. Był on dla Moskwy jednym z najbardziej dochodowych rynków zbytu - podkreślił.
Największą sankcją, jaką nałożyliśmy na Rosję, jest to, że straciła swój najbardziej lukratywny rynek na węglowodory. Z każdym rokiem Europa importuje mniej rosyjskiej ropy i gazu - powiedział Sikorski.
Zaznaczył, że znalezienie alternatywnych rynków zbytu jest dla Rosji trudne pod względem logistycznym, a uzyskiwane ceny są - jak wskazał - co najmniej o 30 proc. niższe.
Rosja sprzedaje mniej ropy za mniejsze pieniądze. To wpływa na jej zdolność do finansowania wojny - zauważył szef MSZ.
Bułgaria wynegocjowała wyjątek dla dwóch banków
Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon., podczas negocjacji nad pakietem sankcyjnym z listy wykreślono dwa rosyjskie banki należące do bułgarskich przedsiębiorców. Bułgarska minister spraw zagranicznych Welisława Petrowa-Czamowa argumentowała, że banki te nie prowadzą operacji finansowych z wykorzystaniem środków osób objętych sankcjami, a ich właściciele nie mają możliwości wycofania inwestycji z Rosji.
Gdyby te banki zostały objęte sankcjami, jedynym skutkiem byłoby to, że przeszłyby pod kontrolę państwa rosyjskiego, a ich właściciele straciliby swoje aktywa – wyjaśniała minister.
Jak podkreślała, byłoby to działanie przeciwskuteczne.
Zamiast wyrządzić szkody stronie rosyjskiej i wprowadzić ograniczenia, w rzeczywistości przyniosłoby jej korzyść - argumentowała Welisława Petrowa-Czamowa.
Chodzi o dwa niewielkie banki działające na terytorium Rosji, w których większościowe udziały należą do bułgarskich właścicieli. Podobne zastrzeżenia zgłosiła Francja w sprawie jednego z podmiotów. Argumenty obu państw zostały zaakceptowane podczas negocjacji.
Nowe restrykcje rozszerzają dwa obowiązujące już unijne reżimy sankcyjne: dotyczący naruszania integralności terytorialnej Ukrainy oraz przeciwdziałania rosyjskim działaniom hybrydowym.