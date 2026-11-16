Czarna lista UE puchnie. Bruksela uderza w 50 rosyjskich banków i flotę cieni

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Na czarną listę ma trafić kolejnych 113 osób, firm i instytucji. Taką decyzję podjęli w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw unijnych w ramach rozszerzenia sankcji wobec Rosji. Wśród podmiotów objętych restrykcjami znalazło się 50 rosyjskich banków. Kto jeszcze?

Nowe sankcje wobec Rosji obejmują banki i flotę cieni

Nowe sankcje obejmują unijny system restrykcji związanych z naruszaniem integralności terytorialnej Ukrainy - na czarnych listach znajduje się około 4,5 tys. osób i podmiotów - oraz reżim sankcyjny dotyczący działań hybrydowych.

Jak poinformowali unijni dyplomacji, wśród podmiotów objętych restrykcjami znalazło się 50 rosyjskich banków, podmioty wspierające działalność rosyjskiej floty cieni - wykorzystywanej przez Moskwę do omijania międzynarodowych sankcji na jej ropę i gaz - a także firmy energetyczne. Znaleźli się tam także kolejni przedstawiciele rosyjskiego biznesu.

W ramach reżimu sankcyjnego dotyczącego działań hybrydowych restrykcjami objęto około 30 osób i podmiotów zaangażowanych w zagraniczne działania manipulacyjne.

Dodanie kolejnych pozycji do tej listy to odpowiedź m.in. na nieudany atak dronowy na lotnisko w Lipsku w sierpniu. Rząd w Berlinie przypisał Moskwie odpowiedzialność za ten incydent. Rosja wielokrotnie zaprzeczała, jakoby prowadziła operacje sabotażowe w państwach NATO lub przygotowywała się do konfrontacji z krajami Sojuszu.

Sikorski: Rosja straciła swój najbardziej lukratywny rynek na węglowodory

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski ocenił w Brukseli, że sankcje nałożone dotychczas na Rosję ograniczają jej możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie. Podkreślił, że jedną z najdotkliwszych dla Rosji konsekwencji sankcji jest utrata europejskiego rynku surowców energetycznych. Był on dla Moskwy jednym z najbardziej dochodowych rynków zbytu - podkreślił.

Największą sankcją, jaką nałożyliśmy na Rosję, jest to, że straciła swój najbardziej lukratywny rynek na węglowodory. Z każdym rokiem Europa importuje mniej rosyjskiej ropy i gazu - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że znalezienie alternatywnych rynków zbytu jest dla Rosji trudne pod względem logistycznym, a uzyskiwane ceny są - jak wskazał - co najmniej o 30 proc. niższe.

Rosja sprzedaje mniej ropy za mniejsze pieniądze. To wpływa na jej zdolność do finansowania wojny - zauważył szef MSZ.

Bułgaria wynegocjowała wyjątek dla dwóch banków

Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon., podczas negocjacji nad pakietem sankcyjnym z listy wykreślono dwa rosyjskie banki należące do bułgarskich przedsiębiorców. Bułgarska minister spraw zagranicznych Welisława Petrowa-Czamowa argumentowała, że banki te nie prowadzą operacji finansowych z wykorzystaniem środków osób objętych sankcjami, a ich właściciele nie mają możliwości wycofania inwestycji z Rosji.

Gdyby te banki zostały objęte sankcjami, jedynym skutkiem byłoby to, że przeszłyby pod kontrolę państwa rosyjskiego, a ich właściciele straciliby swoje aktywa – wyjaśniała minister.

Jak podkreślała, byłoby to działanie przeciwskuteczne.

Zamiast wyrządzić szkody stronie rosyjskiej i wprowadzić ograniczenia, w rzeczywistości przyniosłoby jej korzyść - argumentowała Welisława Petrowa-Czamowa.

Chodzi o dwa niewielkie banki działające na terytorium Rosji, w których większościowe udziały należą do bułgarskich właścicieli. Podobne zastrzeżenia zgłosiła Francja w sprawie jednego z podmiotów. Argumenty obu państw zostały zaakceptowane podczas negocjacji.

Nowe restrykcje rozszerzają dwa obowiązujące już unijne reżimy sankcyjne: dotyczący naruszania integralności terytorialnej Ukrainy oraz przeciwdziałania rosyjskim działaniom hybrydowym.

Moskwa miała stracić już ponad bilion euro. „Sankcje działają” Unijne restrykcje nałożone na Rosję od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę przyniosły Moskwie straty przekraczające 1 bln euro – wskazała podczas debaty w Parlamencie Europejskim komisarz UE ds. finansowych Maria Luis Albuquerque. Jak…