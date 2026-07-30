Cyrkony i Iskandery spadły na rodzinne miasto Zełenskiego. Nie żyje kilka osób

Sześć osób, w tym dwoje dzieci - dziewczynki w wieku 5 i 12 lat - zginęło w rosyjskim ataku na przedmieścia Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim w środkowej Ukrainie.
To pokłosie trafienia rosyjskiej rakiety balistycznej Iskander-M, wystrzelonej z obwodu woroneskiego w Rosji, w obrzeża rodzinnej miejscowości prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Poinformował o tym szef Rady Obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł.
Jak podają ukraińskie media, w tym obwodzie Rosja zaatakowała również 3M22 Cyrkon - pociskami hipersonicznymi, które lecą stosunkowo nisko w porównaniu do tradycyjnych rakiet dalekiego zasięgu, a to przekłada się na skrócony czas reakcji radarów i systemów ostrzegawczych obrony przeciwlotniczej. Cyrkon jest zdolny do lotu z prędkością przekraczającą co najmniej pięciokrotność prędkości dźwięku.
Rosja zaatakowała również m.in. Kijów czy Lwów. Zmasowane uderzenie nastąpiło kilka godzin po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Omówili oni kwestie licencji na produkcję rakiet przechwytujących dla systemów Patriot oraz potrzebę intensyfikacji działań dyplomatycznych. Rozmowa przywódców trwała nieco ponad godzinę.
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