Cyrkony i Iskandery spadły na rodzinne miasto Zełenskiego. Nie żyje kilka osób

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Dwoje dzieci i czworo dorosłych zginęło na przedmieściach Krzywego Rogu, rodzinnej miejscowości Wołodymyra Zełenskiego. To dotychczasowy bilans zmasowanego ataku Władimira Putina, jednak ofiar może być więcej. Uderzenie nastąpiło kilka godzin po tym, jak Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem. Obiekt spadł również w Polsce - strażacy zabezpieczają 10-metrowy krater w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Sześć osób, w tym dwoje dzieci - dziewczynki w wieku 5 i 12 lat - zginęło w rosyjskim ataku na przedmieścia Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim w środkowej Ukrainie.

To pokłosie trafienia rosyjskiej rakiety balistycznej Iskander-M, wystrzelonej z obwodu woroneskiego w Rosji, w obrzeża rodzinnej miejscowości prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Poinformował o tym szef Rady Obrony Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł.

Jak podają ukraińskie media, w tym obwodzie Rosja zaatakowała również 3M22 Cyrkon - pociskami hipersonicznymi, które lecą stosunkowo nisko w porównaniu do tradycyjnych rakiet dalekiego zasięgu, a to przekłada się na skrócony czas reakcji radarów i systemów ostrzegawczych obrony przeciwlotniczej. Cyrkon jest zdolny do lotu z prędkością przekraczającą co najmniej pięciokrotność prędkości dźwięku.

Przedmieścia Krzywego Rogu po rosyjskim ataku na Ukrainę, 30 lipca 2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Przedmieścia Krzywego Rogu po rosyjskim ataku na Ukrainę, 30 lipca 2026, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Rosja zaatakowała również m.in. Kijów czy Lwów. Zmasowane uderzenie nastąpiło kilka godzin po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Omówili oni kwestie licencji na produkcję rakiet przechwytujących dla systemów Patriot oraz potrzebę intensyfikacji działań dyplomatycznych. Rozmowa przywódców trwała nieco ponad godzinę.

Alarm również w Polsce. To trzeba wiedzieć

Strażacy zabezpieczają 10-metrowy krater w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie . Znaleziono go rano. Obok są porozrzucane metalowe elementy. W okolicy słychać był potężny huk, a mieszkańcy mówią o uczuciu trzęsienia ziemi.

. Znaleziono go rano. Obok są porozrzucane metalowe elementy. Nasze wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańców Lublina obudziły syreny alarmowe.

„Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia” - napisał o poranku minister obrony narodowej, wicepremier Władysław-Kosiniak-Kamysz.



