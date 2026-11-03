Cyberataki na żywność w Europie. KE zwołuje pilne narady

RMF24

Seria podejrzanych cyberataków, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu temperatury w chłodniach i zamrażarkach supermarketów, postawiła Brukselę w stan podwyższonej gotowości. Komisja Europejska koordynuje działania po atakach na supermarkety w kilku krajach Unii.

Dziś rano odbyły się dwa spotkania. W pierwszym uczestniczyli przedstawiciele unijnych agencji: ENISA, odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, Europol oraz odpowiednie służby Komisji Europejskiej. Drugie spotkanie, w ramach unijnej sieci CYCLONe, zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich, w tym krajów dotkniętych atakami.

Celem jest wymiana informacji, ustalenie, co dokładnie się wydarzyło, i uzgodnienie wspólnej reakcji. Komisja podkreśla, że problem nie dotyczy jednego kraju, ale kilku państw Unii.

Cyberataki na urządzenia chłodnicze w Polsce. Ustalenia RMF FM Dwa urządzenia chłodnicze w Polsce zostały zaatakowane - potwierdza CERT Polska w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert.

Bruksela chce również sprawdzić, jak przygotowane są europejskie sieci handlowe na podobne incydenty. Komisarz do spraw rolnictwa Christophe Hansen zapowiedział, że sprawa zostanie omówiona na jednym z najbliższych posiedzeń Kolegium Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, czyli specjalnego gremium zajmującego się strategicznymi zagrożeniami dla Unii. Hansen chce uzyskać pełny obraz zabezpieczeń supermarketów i ich planów awaryjnych. Podkreśla, że odporność łańcucha dostaw żywności jest elementem bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Komisja przypomina też o już istniejących narzędziach walki z cyberatakami. Wymienia Akt o cyberodporności, który ma zwiększać bezpieczeństwo urządzeń i producentów, Akt o solidarności cybernetycznej oraz dyrektywę NIS2. Zapowiada dalszą współpracę z państwami członkowskimi, aby wzmacniać odporność na cyberzagrożenia.

Jednocześnie Komisja nie wskazuje sprawców ataków. Rzecznik podkreśla, że dochodzenia prowadzą krajowe organy śledcze i to one są odpowiedzialne za ustalenie, kto stoi za incydentami.

Bruksela ostrzega, że nie są to już odosobnione przypadki. Cyberataki mogą zakłócać działanie podstawowych usług, powodować straty przedsiębiorstw i bezpośrednio wpływać na codzienne życie obywateli.