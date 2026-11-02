Cyberataki na supermarkety w Europie. Ogromne problemy także we Włoszech

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Sieci supermarketów w kilku europejskich państwach padły ofiarą cyberataków na systemy chłodnicze. W części sklepów temperatura w lodówkach i zamrażarkach gwałtownie wzrosła, co doprowadziło do zniszczenia żywności. Incydenty odnotowano m.in. na Sycylii. Włoski rząd zwołał spotkanie z udziałem służb i krajowej agencji cyberbezpieczeństwa - informuje ANSA.

We Włoszech cyberatak dotknął co najmniej cztery sklepy Coop zarządzane przez grupę Radenza – trzy w Katanii i jeden w Palermo. Jak przekazał dyrektor generalny firmy Giuseppe Spadaro, sprawcy zmienili parametry temperatury urządzeń, doprowadzając do przegrzania lad chłodniczych i zepsucia części towaru.

Atak miał nastąpić około godz. 4 nad ranem. Włoskie służby badają źródło incydentów, ich zakres oraz ewentualne związki z podobnymi zdarzeniami w innych państwach Europy.

Na wtorek rano w siedzibie włoskiego rządu zaplanowano spotkanie koordynowane przez podsekretarza stanu przy premierze Alfredo Mantovano. Wezmą w nim udział przedstawiciele Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa Narodowego oraz szefowie służb wywiadowczych.

Sprawą ma zainteresować się również parlamentarna komisja nadzorująca służby specjalne – COPASIR.

Lodówki rozgrzane do czerwoności

Wcześniej tego dnia potężna awaria dotknęła sieci sklepów na terenie całej Europy. Problemy zgłaszały sieci handlowe w Belgii, Szwecji, Luksemburgu, Estonii, Holandii i Irlandii. Ataki miały być podobne do incydentu, do którego doszło we Francji 12 października.

W dotkniętych sklepach systemy zostały zdalnie przełączone w tryb rozmrażania. Temperatura urządzeń chłodniczych wzrastała powyżej poziomów dopuszczalnych dla przechowywania produktów, a w niektórych przypadkach miała sięgnąć nawet 50 stopni Celsjusza.

Sklepy musiały opróżniać zamrażarki i chłodnie. Skala szkód nie została jeszcze oszacowana, ale media informują o ryzyku wyrzucenia ton żywności o wartości milionów euro.

Komisja Europejska określiła serię incydentów jako „wysoce niepokojącą”. Unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen ocenił, że może chodzić o celową próbę zakłócenia łańcucha dostaw żywności oraz podważenia zaufania konsumentów.

Żadna grupa nie przyznała się dotąd do przeprowadzenia ataków. Belgijska prokuratura federalna wszczęła śledztwo. Przedstawiciel Carrefour Belgia Mich Vergauwen stwierdził, że charakter zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, iż był to cyberatak.