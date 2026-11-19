RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Komisja Europejska padła celem cyberataku, który mógł doprowadzić do naruszenia dużej ilości danych osobowych – podało w czwartek Politico.

Według unijnego urzędnika, na którego powołuje się portal, większość skutków ataku udało się już opanować. Wciąż jednak nie wiadomo, jak poważne są straty i czy dane zostały faktycznie przejęte – pisze Reuters.

Wyłączono systemy kadrowe i medyczne

W czasie zakłóceń, które miały trwać około 10 dni, tymczasowo wyłączono kilka systemów Komisji. Chodzi m.in. o narzędzia wykorzystywane do obsługi płac, ewidencji czasu pracy oraz zwrotu kosztów leczenia.

„Komisja Europejska podjęła niezbędne kroki w odpowiedzi na wykrytą kampanię cybernetyczną” – przekazał Politico rzecznik KE Thomas Regnier.

„Celem były pojedyncze systemy i zgodnie ze standardową procedurą poinformowaliśmy osoby, których to dotyczy” – dodał.

Pilne spotkanie kryzysowe

Jak informuje Politico, Komisja Europejska zwołała pilne posiedzenie swojego najważniejszego wewnętrznego organu zarządzania kryzysowego. W środę komisarz ds. technologii Henna Virkkunen miała przedstawić pozostałym komisarzom informacje na temat incydentów.

Komisja Europejska nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.