Według unijnego urzędnika, na którego powołuje się portal, większość skutków ataku udało się już opanować. Wciąż jednak nie wiadomo, jak poważne są straty i czy dane zostały faktycznie przejęte – pisze Reuters.
Wyłączono systemy kadrowe i medyczne
W czasie zakłóceń, które miały trwać około 10 dni, tymczasowo wyłączono kilka systemów Komisji. Chodzi m.in. o narzędzia wykorzystywane do obsługi płac, ewidencji czasu pracy oraz zwrotu kosztów leczenia.
„Komisja Europejska podjęła niezbędne kroki w odpowiedzi na wykrytą kampanię cybernetyczną” – przekazał Politico rzecznik KE Thomas Regnier.
„Celem były pojedyncze systemy i zgodnie ze standardową procedurą poinformowaliśmy osoby, których to dotyczy” – dodał.
Pilne spotkanie kryzysowe
Jak informuje Politico, Komisja Europejska zwołała pilne posiedzenie swojego najważniejszego wewnętrznego organu zarządzania kryzysowego. W środę komisarz ds. technologii Henna Virkkunen miała przedstawić pozostałym komisarzom informacje na temat incydentów.
Komisja Europejska nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.