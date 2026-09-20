Cud nad urną. „Rekordowa frekwencja”, Putin „otrzymał” 57,54 proc. głosów

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„Frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej przewyższa poziomy z lat 1993, 2016 i 2021. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej z godziny 18:00 czasu moskiewskiego (czyli godz. 17:00 w Polsce - przyp. red.), frekwencja wynosi 54,96 proc.” - podała państwowa agencja rosyjska TASS. Po godz. 20 poznaliśmy pierwsze sondażowe „wyniki”, zgodnie z którymi wygrała partia Putina: Jedna Rosja, zdobywając 57,54 proc. głosów. Głosowanie po raz pierwszy odbyło się również w czterech częściowo okupowanych regionach Ukrainy. Wcześniej z list wyborczych wyłączono kandydatów jedynej partii opozycyjnej - Jabłoko.

TASS to jedna z głównych rosyjskich agencji państwowych i istotny element systemu komunikacji Kremla, odzwierciedlający narrację władz Rosji. Według opublikowanych przez nią danych frekwencja w wyborach parlamentarnych w Rosji przewyższyła poziomy z lat 1993, 2016 i 2021.

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja wyniosła 54,96 proc.” - podała TASS, której przekaz pozostaje zgodny z linią informacyjną władz na Kremlu.

Według niej systemy głosowania były ofiarą wielu cyberataków. Urzędnicy mieli jednak twierdzić, że proces głosowania przebiegał sprawnie, pomimo - jak to określono - „zewnętrznych prób zakłócenia wyborów do Dumy Państwowej”.

Ponad 104 tys. Rosjan przebywających za granicą wzięło udział w wyborach do Dumy Państwowej - podawało o godz. 17 czasu polskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Po godz. 20 polskiego czasu wybory do Dumy Państwowej się zakończyły. Badania exit poll mówią o „zwycięstwie” partii władzy Jedna Rosja, której faktycznym liderem jest Władimir Putin.

Są wyniki exit poll w Rosji. Zaskoczenia nie ma Zakończyły się wybory do Dumy Państwowej Rosji. Badania exit poll mówią o zwycięstwie partii wladzy Jedna Rosja, której faktycznym liderem jest Władimir Putin. Z list wyborczych wyłączono kandydatów jedynej partii opozycyjnej - Jabłoko.

Trzydniowe wybory w Rosji trwały od piątku do dziś. Dotyczyły liczącej 450 miejsc niższej izby parlamentu, która jest wierna putinowskiej polityce. Mimo wszechobecnej propagandy były to wybory szczególne - pierwsze od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, którą Władimir Putin nazywa „operacją specjalną”, pierwsze w warunkach m.in. potężnego kryzysu paliwowego, zachodnich sankcji, wysokich stóp procentowych czy też braku rąk do pracy.

Tak wyglądał spot w państwowej telewizji

Mimo wszystko prezydent Władimir Putin - twórca, faktyczny lider i decydent w partii Jedna Rosja - w przedwyborczym orędziu określił te wybory „sprawdzianem poparcia” dla wojny w Ukrainie.

Emitowany w państwowej telewizji spot zachęcający do udziału w głosowaniu ukazuje rosyjskich dowódców wojskowych z różnych epok, którzy wznoszą flagę państwową po zwycięskiej wojnie w Ukrainie, na której widnieje hasło: „Ich głos to głos zwycięstwa. Twój głos to siła Rosji!”.

Putinowski Kreml przed wyborami powielał narrację, że jedność narodowa i wojenna cenzura są kluczowe w obliczu „coraz bardziej niebezpiecznych prób wywoływania niepokojów wewnątrz Rosji, podejmowanych przez ukraińskie służby wywiadowcze i innych wrogów - Zachód”.