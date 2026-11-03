Cud na Pacyfiku. Pięć osób uratowanych po trzech miesiącach dryfowania

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Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało odnalezionych u wybrzeży Kiribati po blisko trzech miesiącach dryfowania w niewielkiej łodzi po Oceanie Spokojnym. Dramatyczna podróż rozpoczęła się po tym, jak sztorm zepchnął ich łódź.

Pięcioro rozbitków, w tym dwoje dzieci, pokonało aż 5,4 tys. kilometrów, zanim ich łódź dotarła do wyspy Fanning na Kiribati. Jak poinformowała agencja Associated Press, odnalezieni byli częścią dziewięcioosobowej grupy, która 30 lipca wyruszyła w krótką, godzinną przeprawę między mikronezyjskimi wyspami Murilo i Ruo. Niestety, podczas rejsu zaskoczyła ich gwałtowna burza, która zepchnęła łódź.

Po dziesięciu dniach intensywnych poszukiwań straż przybrzeżna została zmuszona do ich zawieszenia. Wydawało się, że szanse na odnalezienie zaginionych są minimalne. W minioną niedzielę mieszkańcy wyspy Fanning zauważyli dryfującą łódź z pięcioma osobami na pokładzie.

Ocaleni nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących tego, co wydarzyło się podczas ostatnich miesięcy. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi czterema osobami, które nie dotarły z nimi do brzegu.

Gubernator mikronezyjskiego stanu Chuuk, Alexander Narruhn, nie kryje wzruszenia i wdzięczności za cudowne ocalenie. „Na pokładzie łodzi zaginęło dziewięć osób. Dzięki Bogu za miłosierdzie, że odnaleziono pięć z nich. Kontynuujemy modlitwę za ich czterech towarzyszy” – podkreślił.