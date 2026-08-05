Coraz częściej pojawiają się nad wschodnią flanką. NATO mówi o 250 proc.

RMF24

NATO odnotowało znaczny wzrost liczby sytuacji, w których jego myśliwce musiały startować, aby sprawdzić i przechwycić rosyjskie samoloty wojskowe w pobliżu wschodniej granicy Sojuszu. W lipcu liczba takich alarmowych poderwań była ponad dwa i pół raza większa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

„Liczby nie kłamią. Porównanie lipca 2025 r. z lipcem 2026 r. pokazuje obraz sytuacji, którego nie sposób zignorować: liczba alarmowych startów (Alpha Scrambles) na wschodniej flance NATO wzrosła o ponad 250 proc.” - przekazało we wpisie na X Dowództwo Połączonych Sił Powietrznych NATO.

Według Sojuszu wzrost liczby przechwyceń wynika z częstszych lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co wymusza poderwanie myśliwców państw NATO w celu identyfikacji maszyn.

„56 km od Koszalina”. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu „Dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła samolot rozpoznawczy FR 56 km na północny zachód od Koszalina” - poinformował minister obrony narodowej…

„Każde poderwanie pokazuje, że jesteśmy czujni. Każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona” - podkreśliło dowództwo.

NATO nie podało jednak bezwzględnej liczby alarmowych startów ani szczegółowych danych dotyczących poszczególnych państw czy odcinków wschodniej flanki.