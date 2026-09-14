Coraz bliżej punktu krytycznego. Zagrożone życie i źródła utrzymania milionów ludzi

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Alarmujące doniesienia z Azji. „Himalaje zbliżają się do punktu krytycznego, zagrożone są życie i źródła utrzymania milionów ludzi” - mówi autorka raportu o coraz szybszym topnieniu lodowców. Tracą one masę o 65 proc. szybciej niż dekadę temu.

Lodowce topnieją coraz szybciej

Lodowce w Himalajach tracą masę o 65 proc. szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi i zagraża gospodarce Indii – wynika z raportu firmy konsultingowej Systemiq, cytowanego w poniedziałek przez BBC.

Według raportu przygotowanego we współpracy z organizacjami i instytutami badawczymi zajmującymi się Himalajami, spośród około 40 tys. lodowców w regionie Himalajów i Karakorum jedynie około 21 jest szczegółowo i regularnie monitorowanych. Zdaniem autorów jest to szczególnie niepokojące ze względu na tempo zachodzących zmian.

Cofające się lodowce pozostawiają po sobie coraz większe jeziora, których naturalne zapory - zbudowane ze skał i lodu - mogą ulec przerwaniu, powodując gwałtowne powodzie. Wzrost globalnych temperatur prowadzi również do rozmarzania wieloletniej zmarzliny i destabilizacji górskich zboczy, co dodatkowo zwiększa zagrożenie osuwiskami i innymi katastrofami.

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Indie szczególnie zagrożone

Skalę zagrożenia pokazują zdarzenia w Indiach. W 2023 roku przerwanie naturalnej zapory jeziora polodowcowego w północno-wschodnim stanie Sikkim wywołało powódź, w której zginęło ponad 70 osób. Dwa lata wcześniej podobna katastrofa w północnym stanie Uttarakhand pochłonęła ponad 200 ofiar. Według raportu Himalaje stanowią około 18 proc. powierzchni Indii, a mimo to w regionie ma miejsce około 35 proc. wszystkich krajowych katastrof naturalnych.

Władze Indii zaklasyfikowały 56 jezior polodowcowych jako obszary bardzo wysokiego ryzyka, a 189 - jako obszary wysokiego ryzyka.

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Ale nie tylko Indie

Według raportu woda pochodząca z Himalajów wspiera działalność odpowiadającą za około 20 proc. PKB Indii, m.in. rolnictwo i energetykę wodną. Od zasobów wodnych regionu zależą m.in. uprawy pszenicy, ryżu i herbaty oraz produkcja energii. Autorzy opracowania ostrzegają, że postępujące zmiany w Himalajach mogą mieć poważne konsekwencje dla indyjskiej gospodarki.

Konsekwencje mogą wykraczać również daleko poza Indie. Himalajskie lodowce zasilają systemy rzeczne, od których zależą setki milionów mieszkańców Azji Południowej - podkreślił portal BBC. Himalaje zbliżają się do punktu krytycznego, zagrożone są życie i źródła utrzymania milionów ludzi - ostrzegła główna autorka raportu Arushi Chopra.

W opracowaniu szacuje się, że za około jedną trzecią topnienia himalajskich lodowców odpowiada osadzanie się na śniegu i lodzie sadzy, która pochłania promieniowanie słoneczne i przyspiesza ich ogrzewanie. Badacze wskazują, że ograniczenie tego rodzaju zanieczyszczeń, rozszerzenie monitoringu lodowców oraz rozwój systemów wczesnego ostrzegania mogą zmniejszyć zagrożenie.