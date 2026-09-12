Co ze spotkaniem Putin-Zełenski? Rosja odpowiada na propozycję

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Władimir Putin nie podjął jeszcze decyzji, czy weźmie udział w szczycie G20 w Miami i spotka się z Wołodymirem Zełenskim - poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył z kolei, że Rosja nie zaprzestanie działań wojennych przeciwko Ukrainie w trakcie ewentualnych negocjacji. „Nadal jesteśmy gotowi do negocjacji, ale nie wstrzymamy specjalnej operacji wojskowej” – powiedział reporterom na szczycie BRICS w Nowym Delhi. Zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy wystosowane kilka dni temu nazwał „ogromnym gestem dobrej woli” ze strony Rosji.

Wołodymyr Zełenski osobiście zaproponował Władimirowi Putinowi negocjacje pokojowe podczas szczytu G20 w Miami w grudniu 2026 roku. Jednak - według informacji przekazanych przez Uszakowa - wyjazd nie był jeszcze w ogóle omawiany.

Prace toczą się na szczeblu eksperckim, nasi specjaliści stale pracują nad dokumentami na zbliżający się szczyt i wszystko odbywa się jak zwykle. Co do możliwości podróży Putina, jeszcze nawet o tym nie rozmawialiśmy - powiedział asystent rosyjskiego dyktatora.

Uszakow potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące zakończenia wojny ze stroną amerykańską i przebiegają one w „przyjaznej i konstruktywnej atmosferze”.

„Nie wstrzymamy operacji wojskowej”

Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie zaprzestanie działań wojennych przeciwko Ukrainie w trakcie ewentualnych negocjacji.

Nadal jesteśmy gotowi do negocjacji, ale nie wstrzymamy specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji - powiedział reporterom na szczycie BRICS w Nowym Delhi. Zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy Ławrow nazwał „ogromnym gestem dobrej woli” ze strony Rosji.

Sikorski po wizycie w Kijowie: Mam lepsze pojęcie o stanie negocjacji

Po rozmowach w Kijowie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Zastrzegł jednak, że nie będzie ujawniał szczegółów.

Rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach, i to z przedstawicielami władz amerykańskich, i ze stroną rosyjską. I mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym z opinią publiczną na tym etapie – powiedział na briefingu prasowym w ambasadzie RP w Kijowie.

Sikorski poinformował, że podczas wizyty w Ukrainie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich Dmytrem Łubinecem, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą.

Wrócę do kraju, będę w stanie Radzie Ministrów, premierowi, ministrowi obrony przekazać garść najświeższych informacji o sytuacji w Ukrainie – powiedział.

Pytany o korzystanie przez Polskę z ukraińskich doświadczeń wojennych oraz militarną współpracę z Ukrainą, odparł: Te rozmowy się toczą. To jest najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedzę i zdolności ukraińskie, wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy – zaznaczył.

Szef MSZ zwrócił też uwagę na przypadki naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez obce obiekty.