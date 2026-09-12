Co ze spotkaniem Putin-Zełenski? Rosja odpowiada na propozycję

Wołodymyr Zełenski osobiście zaproponował Władimirowi Putinowi negocjacje pokojowe podczas szczytu G20 w Miami w grudniu 2026 roku. Jednak - według informacji przekazanych przez Uszakowa - wyjazd nie był jeszcze w ogóle omawiany.
Prace toczą się na szczeblu eksperckim, nasi specjaliści stale pracują nad dokumentami na zbliżający się szczyt i wszystko odbywa się jak zwykle. Co do możliwości podróży Putina, jeszcze nawet o tym nie rozmawialiśmy - powiedział asystent rosyjskiego dyktatora.
Uszakow potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące zakończenia wojny ze stroną amerykańską i przebiegają one w „przyjaznej i konstruktywnej atmosferze”.
„Nie wstrzymamy operacji wojskowej”
Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie zaprzestanie działań wojennych przeciwko Ukrainie w trakcie ewentualnych negocjacji.
Nadal jesteśmy gotowi do negocjacji, ale nie wstrzymamy specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji - powiedział reporterom na szczycie BRICS w Nowym Delhi. Zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy Ławrow nazwał „ogromnym gestem dobrej woli” ze strony Rosji.
Sikorski po wizycie w Kijowie: Mam lepsze pojęcie o stanie negocjacji
Po rozmowach w Kijowie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Zastrzegł jednak, że nie będzie ujawniał szczegółów.
Rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach, i to z przedstawicielami władz amerykańskich, i ze stroną rosyjską. I mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym z opinią publiczną na tym etapie – powiedział na briefingu prasowym w ambasadzie RP w Kijowie.
Sikorski poinformował, że podczas wizyty w Ukrainie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich Dmytrem Łubinecem, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą.
Wrócę do kraju, będę w stanie Radzie Ministrów, premierowi, ministrowi obrony przekazać garść najświeższych informacji o sytuacji w Ukrainie – powiedział.
Pytany o korzystanie przez Polskę z ukraińskich doświadczeń wojennych oraz militarną współpracę z Ukrainą, odparł: Te rozmowy się toczą. To jest najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedzę i zdolności ukraińskie, wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy – zaznaczył.
Szef MSZ zwrócił też uwagę na przypadki naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez obce obiekty.
Oczywiście każdy incydent – jedna rakieta, druga rakieta, 21 dronów (…) – nasze służby i prokuratura oceniają indywidualnie. Mamy też naruszenia przestrzeni powietrznej. Czasami są to naruszenia ze względu na błąd pilota. My to rozumiemy. Między sąsiadami takie rzeczy się zdarzają. Jak druga strona przyznaje się do błędu i przeprasza, to jest inna sytuacja niż gdy prowokuje czy wypowiada wojnę. Każdy taki incydent będzie bardzo poważnie zbadany – zapewnił.