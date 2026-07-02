Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, przekazał polskim mediom, że „jest absolutnie zielone światło z Białego Domu” dla stałej obecności wojsk USA w Polsce.
To nie tylko polityczny gest, ale realna zmiana w strategii obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Dotychczasowa formuła rotacyjna, polegająca na okresowym przebywaniu żołnierzy, ma ustąpić miejsca stałemu stacjonowaniu amerykańskich kontyngentów. Jak podkreślił Przydacz, decyzja ta jest efektem nie tylko amerykańskiej strategii wojskowej w Europie, ale także wyjątkowo dobrych relacji osobistych prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.
Nowa formuła obecności – co się zmieni?
Podczas rozmowy z Marco Rubio padły konkretne deklaracje. Sekretarz stanu USA miał podkreślić, że Polska jest „modelowym sojusznikiem”, który spełnia wszystkie wymagania NATO – inwestuje w obronność i przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia. To właśnie te czynniki, w połączeniu z geopolitycznym położeniem Polski, sprawiają, że Waszyngton widzi nasz kraj jako kluczowego partnera w regionie.
Przydacz zaznaczył jednak, że nie należy spodziewać się powrotu wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4 tysiące żołnierzy. Nowa koncepcja zakłada wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, ale nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, lecz zamiast wycofanej brygady rotacyjnej.
Tutaj została podtrzymana ta deklaracja o kwestii dodatkowych 5000. Natomiast wcale nie oznacza to, że ta wstrzymana brygada 4 tys. żołnierzy, która nie rotowała, że ona przypłynie do Polski. Należy już raczej inaczej traktować tę obecność amerykańską - jako całościowo nowy koncept obecności amerykańskiej – podkreślił minister.
Bezpieczeństwo regionu i sygnał dla świata
Zmiana charakteru obecności wojsk USA w Polsce to nie tylko liczby i statystyki. To przede wszystkim potężny sygnał – zarówno dla wschodnich, jak i zachodnich sąsiadów. Stała obecność amerykańskich żołnierzy ma odstraszać potencjalnych agresorów i wzmacniać pozycję Polski w strukturach NATO.
Przydacz podkreślił, że kluczowa jest nie tylko liczba żołnierzy, ale także ich zdolności bojowe oraz wyposażenie. To właśnie te elementy mają decydować o sile odstraszania i skuteczności sojuszniczej obrony.
Decyzje w Pentagonie i działania polskiego rządu
Choć polityczna decyzja została już podjęta, przed polskim rządem i resortem obrony stoi teraz zadanie przekucia deklaracji w konkretne działania. W czwartek w Pentagonie odbędzie się spotkanie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge’em Colbym, który odpowiada za opracowanie nowej formuły obecności wojskowej w Europie.
Pełny kształt tej strategii ma być znany dopiero jesienią. Do tego czasu kluczowe jest, by polska dyplomacja i resort obrony aktywnie uczestniczyły w procesie decyzyjnym i pilnowały, by ustalenia z Białego Domu zostały właściwie zaimplementowane.
Polska na szczycie G20 – nowa rola na arenie międzynarodowej
Warto podkreślić, że Polska została zaproszona na tegoroczny szczyt G20 w związku z amerykańską prezydencją. To wyjątkowa okazja do wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Marcin Przydacz zaapelował do polskiej dyplomacji o przekonywanie sojuszników i partnerów do utrzymania stałej obecności Polski w tym prestiżowym formacie.
Podczas rozmowy z Marco Rubio nie zabrakło również tematów dotyczących bezpieczeństwa w regionie, w tym relacji z Ukrainą. Zapowiadana wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy w Warszawie ma przynieść propozycję kompromisu w kwestiach historycznych – m.in. uhonorowania generała Marka Bezruczki w ukraińskim „panteonie”.
Marcin Przydacz podkreślił, że Polska od lat wskazuje na pozytywne postacie w historii relacji polsko-ukraińskich, ale stanowczo sprzeciwia się gloryfikacji osób związanych z OUN i UPA.
Ukraina w żaden sposób nie może być z tego okresu dumna, wręcz przeciwnie – powinna odciąć się od tamtej historii – zaznaczył minister.