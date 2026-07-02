RMF24

Amerykańskie wojska na stałe w Polsce? Po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz ogłosił, że Biały Dom daje „zielone światło” dla takiego rozwiązania.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, przekazał polskim mediom, że „jest absolutnie zielone światło z Białego Domu” dla stałej obecności wojsk USA w Polsce.

To nie tylko polityczny gest, ale realna zmiana w strategii obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Dotychczasowa formuła rotacyjna, polegająca na okresowym przebywaniu żołnierzy, ma ustąpić miejsca stałemu stacjonowaniu amerykańskich kontyngentów. Jak podkreślił Przydacz, decyzja ta jest efektem nie tylko amerykańskiej strategii wojskowej w Europie, ale także wyjątkowo dobrych relacji osobistych prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.

Nowa formuła obecności – co się zmieni?

Podczas rozmowy z Marco Rubio padły konkretne deklaracje. Sekretarz stanu USA miał podkreślić, że Polska jest „modelowym sojusznikiem”, który spełnia wszystkie wymagania NATO – inwestuje w obronność i przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia. To właśnie te czynniki, w połączeniu z geopolitycznym położeniem Polski, sprawiają, że Waszyngton widzi nasz kraj jako kluczowego partnera w regionie.

Przydacz zaznaczył jednak, że nie należy spodziewać się powrotu wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4 tysiące żołnierzy. Nowa koncepcja zakłada wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, ale nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, lecz zamiast wycofanej brygady rotacyjnej.

Tutaj została podtrzymana ta deklaracja o kwestii dodatkowych 5000. Natomiast wcale nie oznacza to, że ta wstrzymana brygada 4 tys. żołnierzy, która nie rotowała, że ona przypłynie do Polski. Należy już raczej inaczej traktować tę obecność amerykańską - jako całościowo nowy koncept obecności amerykańskiej – podkreślił minister.

Bezpieczeństwo regionu i sygnał dla świata

Zmiana charakteru obecności wojsk USA w Polsce to nie tylko liczby i statystyki. To przede wszystkim potężny sygnał – zarówno dla wschodnich, jak i zachodnich sąsiadów. Stała obecność amerykańskich żołnierzy ma odstraszać potencjalnych agresorów i wzmacniać pozycję Polski w strukturach NATO.

Przydacz podkreślił, że kluczowa jest nie tylko liczba żołnierzy, ale także ich zdolności bojowe oraz wyposażenie. To właśnie te elementy mają decydować o sile odstraszania i skuteczności sojuszniczej obrony.

Decyzje w Pentagonie i działania polskiego rządu

Choć polityczna decyzja została już podjęta, przed polskim rządem i resortem obrony stoi teraz zadanie przekucia deklaracji w konkretne działania. W czwartek w Pentagonie odbędzie się spotkanie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge’em Colbym, który odpowiada za opracowanie nowej formuły obecności wojskowej w Europie.

Pełny kształt tej strategii ma być znany dopiero jesienią. Do tego czasu kluczowe jest, by polska dyplomacja i resort obrony aktywnie uczestniczyły w procesie decyzyjnym i pilnowały, by ustalenia z Białego Domu zostały właściwie zaimplementowane.

Polska na szczycie G20 – nowa rola na arenie międzynarodowej

Warto podkreślić, że Polska została zaproszona na tegoroczny szczyt G20 w związku z amerykańską prezydencją. To wyjątkowa okazja do wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Marcin Przydacz zaapelował do polskiej dyplomacji o przekonywanie sojuszników i partnerów do utrzymania stałej obecności Polski w tym prestiżowym formacie.

Podczas rozmowy z Marco Rubio nie zabrakło również tematów dotyczących bezpieczeństwa w regionie, w tym relacji z Ukrainą. Zapowiadana wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy w Warszawie ma przynieść propozycję kompromisu w kwestiach historycznych – m.in. uhonorowania generała Marka Bezruczki w ukraińskim „panteonie”.

Marcin Przydacz podkreślił, że Polska od lat wskazuje na pozytywne postacie w historii relacji polsko-ukraińskich, ale stanowczo sprzeciwia się gloryfikacji osób związanych z OUN i UPA.