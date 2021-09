Bardzo mało prawdopodobne jest, by Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy do końca września, na co liczyły polskie władze - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymanska – Borginon. Chodzi o uruchomienie gigantycznych pieniędzy na odbudowę gospodarki po pandemii. Zatwierdzenie planu przez komisję otwiera drogę do wypłaty zaliczki z 36 mld euro, o które stara się Polska.

