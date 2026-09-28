Cios w wizerunek Zełenskiego. 72 proc. Ukraińców obwinia o to prezydenta

RMF24

Aż 72 procent Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski ponosi odpowiedzialność za korupcyjne działania swojego najbliższego otoczenia – wynika z najnowszego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych.

Według sondażu przeprowadzonego przez KMIS, 72 proc. respondentów uznało, że Zełenski ponosi osobistą odpowiedzialność za korupcyjne działania swojego otoczenia. Przeciwnego zdania było 25 proc. ankietowanych, a 3 proc. nie potrafiło się zdecydować.

KMIS apeluje o ostrożność w interpretacji wyników – dla większości Ukraińców „odpowiedzialność” nie oznacza osobistego udziału w aferach, lecz polityczną odpowiedzialność za ludzi, których prezydent powołał na stanowiska.

Zabrane rodzinom, wywożone do Rosji. UE nakłada sankcje za bezprawne deportacje ukraińskich dzieci Sankcje na 10 osób i 17 podmiotów nałożyły dziś kraje Unii Europejskiej w związku z ich udziałem w bezprawnych deportacjach ukraińskich dzieci do Rosji. Poinformowała o tym agencja Reutera.

Odpowiedzi zależały od stopnia zaufania do Zełenskiego

Socjolodzy przeanalizowali także odpowiedzi w zależności od poziomu zaufania do Wołodymyra Zełenskiego. Wśród osób, które całkowicie ufają prezydentowi, tylko 3 proc. uważa go za odpowiedzialnego za korupcję w jego otoczeniu, a aż 81 proc. jest przeciwnego zdania. W grupie, która raczej ufa Zełenskiemu, 17 proc. przypisuje mu odpowiedzialność, a 60 proc. nie widzi takiej potrzeby.

Z kolei wśród respondentów, którzy raczej nie ufają prezydentowi, 57 proc. uznaje go za odpowiedzialnego za korupcję w jego otoczeniu. W grupie całkowicie nieufających Zełenskiemu odsetek ten sięga aż 85 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 12-21 września metodą wywiadów telefonicznych na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem terenów okupowanych. Przeprowadzono rozmowy z 1002 obywatelami Ukrainy w wieku 18 lat i starszych.

Korupcja w ukraińskiej energetyce

W listopadzie 2025 r. NABU i SAP ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych, Enerhoatomu, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.

Zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. W śledztwie podejrzanym jest też Tymur Mindicz, biznesmen i bliski współpracownik Zełenskiego. Mindicz, który ukrywa się za granicą, uważany jest za organizatora całego procederu.

Wśród podejrzanych w tej aferze znalazł się też były szef kancelarii Zełenskiego, Andrij Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. W listopadzie ubiegłego roku Jermak podał się do dymisji. NABU i SAP przeprowadziły wówczas rewizję w jego mieszkaniu.