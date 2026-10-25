Ciężki weekend dla Brytyjczyków i Norwegów. Boelo nie odpuszcza

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Ponad 82 tys. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii zostało w niedzielę pozbawionych prądu. To efekt niżu Boelo, któremu towarzyszą gwałtowne wichury i ulewne deszcze. Z powodu burzy odwołano wiele lotów, wstrzymano kursowanie pociągów i promów. Nie odbyło się także wiele zaplanowanych na weekend imprez. Burza uderzyła również w południową Norwegię - spowodowała odwołanie rejsów promowych, liczne wypadki drogowe i przerwy w dostawach prądu.

60-letni mężczyzna zginął po tym, jak spadło na niego drzewo w pobliżu Castle Douglas w hrabstwie Dumfries and Galloway - informuje BBC.

Apel: Zostańcie w domach

Brytyjski urząd meteorologiczny (Met Office) ostrzegł w niedzielę, że Boelo nadal stanowi zagrożenie dla życia i zalecił mieszkańcom, aby w miarę możliwości pozostali w domach. Alerty objęły Szkocję, Irlandię Północną i północną Anglię.

W niedzielę rano przez północne regiony kraju, a zwłaszcza przez Szkocję, przeszły wichury z porywami wiatru osiągającymi prędkość do 135 km na godzinę.

W Szkocji oraz w północnej Anglii obowiązuje pomarańczowy alert w związku z silnym wiatrem, drugi w skali Met Office stopień zagrożenia, który pozostanie w mocy do późnych godzin wieczornych.

Brak prądu

Organizacja ENA poinformowała, że po przejściu burz Austen (w ubiegłym tygodniu) i Boelo przywrócono dostawy prądu do 345 tys. odbiorców. Ponad 82 tys. gospodarstw domowych jest bez prądu.

Według zarządcy infrastruktury kolejowej Network Rail Scotland w Szkocji doszło do poważnych zakłóceń w transporcie. Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne oraz podtopienia, w tym zalanie torów na jednej ze stacji kolejowych w Glasgow, spowodowały zamknięcie wielu dróg i linii kolejowych.

W Irlandii Północnej, według operatora sieci energetycznej, w niedzielę przed południem bez prądu pozostawało 7 tys. gospodarstw domowych. Konieczne było również odwołanie rejsów promowych z Belfastu do Szkocji i Anglii.

W niedzielę rano na międzynarodowym lotnisku w Belfaście odwołano ok. 15 lotów. Z kolei na lotnisku Belfast-George Best anulowano połączenia m.in. z Londynem, Glasgow i Leeds.

Odwołane imprezy

W całej Wielkiej Brytanii z powodu Boelo odwołano wiele wydarzeń zaplanowanych na ten weekend.

W Liverpoolu nie zostały włączone iluminacje w ramach festiwalu „River of Light”. Na północy Anglii – m.in. w Salford i Darlington – odwołano targi rolnicze. W Paisley w środkowej Szkocji i Cookstown w Irlandii Północnej nie odbyły się festiwale z okazji Halloween. W Edynburgu władze miasta zamknęły w sobotni wieczór popularne ogrody Princes Street Gardens. Nie można było też zwiedzać edynburskiego zamku.

Boelo uderza w Norwegię

Z powodu wiatru dochodzącego w porywach do 135 km/godz. przerwana została komunikacja morska między Norwegią a Danią. Armator Color Line odwołał wszystkie rejsy do duńskiego Hirtshals co najmniej do poniedziałku do godz. 16.30. W podróż nie popłynęło co najmniej 1000 pasażerów. Połączenia promowe między głównymi miastami na zachodzie i południu kraju wstrzymały również linie Fjord Line.

Po porannym uderzeniu burzy na południu Norwegii bez prądu pozostawało ponad 8 tys. gospodarstw domowych.

W Oslo i okolicach ulewy doprowadziły do lokalnych podtopień. Z powodu wypadków autostrady E18 i E6 wokół stolicy były w wielu miejscach nieprzejezdne. Policja ostrzega przed wodą zalegającą na drogach.

Ewakuacja w górach, fale do 6 metrów

W górach na zachodzie kraju ratownikom nie udało się śmigłowcem ewakuować wzywających pomocy turystów. Ekipa ratunkowa musiała dotrzeć do wychłodzonych ludzi pieszo.

Na południu Norwegii samochód uderzył w głazy naniesione przez spowodowane przez deszcz osuwisko. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Służby meteorologiczne podniosły alarm pogodowy do drugiego najwyższego poziomu. W okolicach Bergen i Stavanger na zachodzie kraju prognozowane są fale o wysokości do sześciu metrów. Najwyższy poziom morza spodziewany jest w poniedziałek przed południem.