„Cieśniny Ormuz nie da się zająć tweetem”. Teheran ripostuje Trumpowi

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„Cieśniny Ormuz nie da się zająć ani tweetem, ani lotniskowcem, ani wydaniem rozkazu, ani kampanijną mową. Iran nie boi się gróźb ani nie ulega pokazom siły” - napisał w nocy z piątku na sobotę na platformie X irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabad. To pokłosie tego, że prezydent USA Donald Trump powiedział, że wkrótce, po pokonaniu Iranu, ogłosi Cieśninę Ormuz terytorium Ameryki.

„Cieśnina Ormuz należała, należy i będzie należeć do Iranu”

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek w Nowym Jorku, że niedługo ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Mówił również o planowanym „mocnym ataku gospodarczym” na Iran.

Gdy już skończymy z Iranem, który pokonujemy bardzo zdecydowanie... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych - powiedział Trump w Nowym Jorku.

Na te słowa, ustami wiceministra spraw zagranicznych, szybko zareagował Iran.

Cieśniny Ormuz nie da się zająć ani tweetem, ani lotniskowcem, ani wydaniem rozkazu, ani kampanijną mową. Iran nie boi się gróźb ani nie ulega pokazom siły. Raz przyjmijcie rzeczywistość: do tej pory ponieśliście strategiczne i ciężkie porażki. Cieśnina Ormuz należała, należy i będzie należeć do Iranu; ta cieśnina będzie otwierana i zamykana wyłącznie pod rozkazami Iranu, a dopóki nie zaakceptujecie rzeczywistości porażki i nie przestaniecie snuć złudzeń, Iran będzie kontynuował wprowadzanie blokady - napisał na platformie X (czyli dawnym Twitterze) irański wiceminister MSZ Kazem Gharibabadi.

Trump utrzymuje, że USA mają „całkowitą kontrolę” nad cieśniną”

Cieśnina to kluczowy punkt światowego handlu ropą. Aktualnie jest zamknięta dla pełnego ruchu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział również wczoraj, że siły USA utrzymują blokadę irańskich portów. W ostatnim czasie wielokrotnie deklarował też, że Stany Zjednoczone mają „całkowitą kontrolę” nad cieśniną Ormuz i zamierzają ją utrzymać.

Władze Iranu przedstawiają jednak inną wersję. Utrzymują, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, dopóki Waszyngton nie spełni warunków stawianych przez Teheran. Wśród nich wymieniane są zakończenie wojny oraz odmrożenie irańskich aktywów za granicą.