Cień nad przyszłością J.D. Vance'a. Trump wydał wyrok?

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Donald Trump nie daje jasnego sygnału, czy poprze kandydaturę wiceprezydenta J.D. Vance’a w prawyborach Partii Republikańskiej w 2028 roku. Wypowiedzi prezydenta oraz reakcje jego otoczenia wywołały falę spekulacji na temat przyszłości Vance’a i głębokiego kryzysu wśród republikanów po dotkliwej porażce w wyborach połówkowych.

W ostatnich dniach amerykańskie media szeroko komentują niejednoznaczne stanowisko Donalda Trumpa wobec politycznych planów swojego wiceprezydenta. W wywiadzie dla programu „60 Minutes” prezydent zasugerował, że może nie poprzeć żadnego z kandydatów ubiegających się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Kilka dni wcześniej, w rozmowie z „USA Today”, Trump przyznał, że nie rozmawiał z Vance’em na temat ewentualnego poparcia jego kandydatury w prawyborach.

Niepewność wokół przyszłości Vance’a potęgują także głosy z jego otoczenia. Nie jestem nawet pewien, czy Vance ma taką opcję - powiedziała dziennikowi osoba bliska wiceprezydentowi. Gdyby (Vance) usiłował zdystansować się od Trumpa, on by go zasztyletował - stwierdził z kolei jeden z rozmówców „USA Today”.

Trudna sytuacja po porażce republikanów

Sytuacja w Partii Republikańskiej jest wyjątkowo napięta po przegranych wyborach połówkowych. Zdaniem „New York Times”, dystansowanie się od Trumpa mogłoby zwiększyć szanse wyborcze Vance’a, ale jednocześnie jest to niezwykle trudne do zrealizowania.

Sam wiceprezydent w wywiadzie wyraził przekonanie, że może liczyć na wsparcie prezydenta, jeśli zdecyduje się wystartować w wyborach. Jednak jego wpis na platformie X, w którym za porażkę republikanów obwinił wojnę z Iranem, został odebrany przez część komentatorów jako sygnał, że Trump może go „ukarać”.

Być może Vance nie wystartuje w wyborach – powiedział Trump już dzień po klęsce republikanów w wyborach połówkowych.

Brak faworytów i spadające notowania

Były przewodniczący Izby Reprezentantów, Newt Gingrich, ocenił po wyborach, że skala porażki republikanów jest tak duża, iż w wyścigu o nominację w partii nie ma obecnie żadnych faworytów. Z kolei John Bolton, były doradca ds. bezpieczeństwa Trumpa i były ambasador USA przy ONZ, stwierdził, że pod koniec 2027 roku „Trump może być już tak toksyczną marką”, że nawet jeśli Vance uzyska nominację swojej partii, będzie miał „bardzo duże trudności” w kampanii prezydenckiej.

Sytuację wiceprezydenta dodatkowo pogarszają najnowsze sondaże. Według październikowego badania cytowanego przez „Newsweek”, aż 44 procent respondentów negatywnie ocenia Vance’a. CNN zwraca z kolei uwagę, że wiceprezydent jest na równi pochyłej - od początku urzędowania stracił w sondażach 18 punktów procentowych, a wśród wyborców niezależnych aż 30 punktów. To sprawia, że Vance jest najmniej popularnym republikańskim wiceprezydentem na tym etapie kadencji.

J.D. Vance znalazł się w tarapatach. „Zszargana marka” i „równia pochyła” J.D. Vance liczy na sukcesję po Donaldzie Trumpie, ale jego szanse maleją - zauważa w piątek „New York Times". Inne media zwracają uwagę na spadek popularności wiceprezydenta USA w sondażach i gorsze notowania w zakładach bukmacherskich. „Jest…