RMF24

Strona rosyjska podała skład swojej delegacji, która 10 i 11 listopada weźmie udział w trójstronnych rozmowach w Abu Zabi w sprawie wojny w Ukrainie. Na czele, nie po raz pierwszy przy takich rozmowach, stanie doradca Władimira Putina Władimir Miedinski. W skład delegacji wejdą również szef GRU, a więc rosyjskiego wywiadu wojskowego, Igor Kostiukow oraz wysoki rangą oficer Sztabu Generalnego Jurij Żigarłowski. Co wiadomo o tych osobach?

Rozmowy w Abu Zabi

Trójstronne spotkanie w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaplanowano 10 i 11 listopada.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w rozmowie z agencją Interfax, że w skład delegacji Federacji Rosyjskiej, która w przyszłym tygodniu weźmie udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, wejdą: doradca Kremla Władimir Miedinski oraz wiceministrowie spraw zagranicznych - Siergiej Riabkow i Michaił Gałuzin.

Wśród negocjatorów znajdzie się też m.in. szef rosyjskiego wywiadu wojskowego - GRU - Igor Kostiukow, który stał m.in. za zamordowaniem Siergieja Skripala. Skripal to rosyjski oficer wywiadu wojskowego, który działał jako podwójny agent brytyjskich służb wywiadowczych w latach 90. Do jego „eliminacji” służby Federacji Rosyjskiej użyły gazu działającego na system nerwowy.

W rozmowach w Abu Zabi weźmie udział także wysoki rangą oficer Sztabu Generalnego Jurij Żigarłowski oraz inni przedstawiciele władz dyplomatycznych i wojskowych wysokiego szczebla.

W piątek wszyscy członkowie delegacji spotkali się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, które częściowo poświęcono nadchodzącym rozmowom.

Miedinski, czyli główny architekt i propagator kremlowskiej polityki historycznej

Jak przypomina BBC, Miedinski przewodził już rosyjskiej delegacji m.in. podczas rozmów w Turcji oraz w trakcie późniejszych rozmów z udziałem wysłanników z USA i ukraińskiego ministra Rustema Umerowa. Jest on współautorem nowego rosyjskiego podręcznika do historii dla szkół średnich, który w oficjalny sposób uzasadnia i legitymizuje rosyjską agresję wojskową na Ukrainę. Co ciekawe, co również podkreśla BBC, 56-letni Władimir Miedinski, który był również niegdyś ministrem kultury, urodził się w miejscowości Smiła w obwodzie czerkaskim na terenie ówczesnej radzieckiej Ukrainy.

Kto z ramienia Ukrainy i USA?

Strona ukraińska na razie nie podała składu swojej delegacji. Nieznane są także nazwiska ze strony amerykańskiej, choć można przypuszczać, że tradycyjnie będzie to zięć Donalda Trumpa - deweloper Jared Kushner oraz nowojorski potentat nieruchomości Steve Witkoff, którzy nie mają żadnego wcześniejszego doświadczenia w dyplomacji, administracji państwowej ani polityce zagranicznej z wyjątkiem rozmów, do których zostali wyznaczeni przez prezydenta USA Donalda Trumpa.