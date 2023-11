Hiszpania i Portugalia

Ciaran doprowadził do licznych zniszczeń także w Hiszpanii i Portugalii. W centrum Madrytu obalone przez wiatr drzewo zabiło 23-letnią kobietę.

W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło przy przejściu dla pieszych przy stołecznej ulicy Almagro rannych zostało pięć osób. Ich życiu, jak twierdzą władze Madrytu, nie zagraża niebezpieczeństwo.

Służby medyczne Madrytu potwierdziły, że przygnieciona przez połamane drzewo kobieta zmarła po 13.00. W miejscu tragedii, jak poinformowano, konieczne było udzielenie pomocy psychologicznej rodzicom zmarłej kobiety.

Według świadków zdarzenia do wypadku doszło, kiedy silny podmuch wiatru przewrócił stojące przy ulicy drzewo na osoby przechodzące na zielonym świetle przez przejście dla pieszych.

Z powodu silnego wiatru, jaki przyniósł sztorm Ciaran, od niedzielnego wieczoru zamkniętych jest kilka linii kolejowych. Na części z nich, podobnie jak na kilkunastu drogach trwa usuwanie połamanych przez wichurę drzew.

Strażacy pracują też przy usuwaniu połamanych drzew oraz ich konarów na drogach. Część z nich spadła na zaparkowane samochody.

Do licznych zniszczeń doszło też w północnej Portugalii, gdzie od poniedziałkowego poranka sztorm Ciaran przewrócił kilkadziesiąt drzew oraz doprowadził do licznych podtopień.



Belgia

Złamane sztormem Ciaran drzewo runęło w czwartek na przechodniów w parku Citadel w belgijskim mieście Ghent, zabijając jedną osobę i raniąc drugą - poinformowały lokalne media.

Park ma liczne wejścia i nie udało się w pełni zablokować pieszych - poinformował portal The Brussels Times. Policja ponowiła prośby o unikanie parków i cmentarzy.

Ranny został także pracownik portu w Antwerpii, na którego runął zawalony wichrem mur.

Drzewa łamią się nad drogami i ulicami powodując stałe zagrożenie. Gdzieniegdzie wichura poprzekręcała i obróciła wiszące nad skrzyżowaniami światła sygnalizacyjne. W miejscowości Wetteren kierowców zaskoczyła trampolina, która wylądowała na zjeździe z autostrady.

Usierpiał także transport kolejowy. Wiele składów nie wyruszyło na trasy pomiędzy Brugią i wybrzeżem. Linia Eurostar nie wypuściła pociągów na trasę z Londynu do Brukseli i Paryża.

Na stołecznym lotnisku czynny jest tylko jeden pas, służący do startów i do lądowania. W rezultacie w ciągu godziny lotnisko jest w stanie obsłużyć zaledwie 20 samolotów. Jeżeli wiatr się nasili - ostrzegł portal - niemożliwe będzie podstawianie schodków do samolotów.

Holandia

Holenderska policja podała w czwartek, że w Venray na południu kraju zginęła jedna osoba, zabita przez powalone drzewa. To pierwsza ofiara śmiertelna w Holandii, spowodowana przez orkan Ciaran.

Do zdarzenia doszło około godziny 13:45 przy ulicy Kortmannweg. Media podają, że droga jest ciągle zamknięta ze względu na ryzyko przewrócenia się kolejnych drzew.

Na razie nie podano informacji na temat ofiary.