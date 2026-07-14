Ciało znalezione na plaży w Niemczech. Policja: To 94-letni Polak

Ciało mężczyzny znaleziono na plaży w Stubbenfelde 8 maja tego roku. Od tego czasu funkcjonariusze próbowali ustalić tożsamość denata.
Wypadł za burtę
Rzeczniczka prasowa policji w Neubrandenburgu, Kimberly Schatzchen, przekazała, że mundurowi mają już pewność, że na plaży pojawiło się ciało 94-latka. Chodzi konkretnie o mężczyznę, którego od 28 grudnia 2025 roku uznawano za zaginionego. Nic nie wskazuje jednak na to, że do śmierci mężczyzny ktoś się przyczynił.
Choć policja oficjalnie nie chce tego potwierdzić, to niemieckie media podają, że 94-latek był pasażerem promu kursującego między szwedzkim Ystad a Świnoujściem. Około 30 kilometrów od Rugii miał wypaść za burtę. Służby poszukiwały mężczyzny, ale po kilku godzinach akcja została przerwana.