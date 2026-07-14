Ciało znalezione na plaży w Niemczech. Policja: To 94-letni Polak

RMF24

Niemiecka policja wyjaśniła zagadkę kryminalną, którą starała się rozwikłać od maja. Wówczas na plaży na wyspie Uznam znaleziono ciało mężczyzny. Dziś już wiadomo, że to 94-letni Polak. Komunikat w tej sprawie wydała komenda policji w Neubrandenburgu – podaje portal nordkurier.de.

Ciało mężczyzny znaleziono na plaży w Stubbenfelde 8 maja tego roku. Od tego czasu funkcjonariusze próbowali ustalić tożsamość denata.

Wypadł za burtę

Rzeczniczka prasowa policji w Neubrandenburgu, Kimberly Schatzchen, przekazała, że mundurowi mają już pewność, że na plaży pojawiło się ciało 94-latka. Chodzi konkretnie o mężczyznę, którego od 28 grudnia 2025 roku uznawano za zaginionego. Nic nie wskazuje jednak na to, że do śmierci mężczyzny ktoś się przyczynił.

Choć policja oficjalnie nie chce tego potwierdzić, to niemieckie media podają, że 94-latek był pasażerem promu kursującego między szwedzkim Ystad a Świnoujściem. Około 30 kilometrów od Rugii miał wypaść za burtę. Służby poszukiwały mężczyzny, ale po kilku godzinach akcja została przerwana.