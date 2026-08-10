„Ciało” w walizce. Policjanci mogli odetchnąć

RMF24

Makabrycznie wyglądające znalezisko przy drodze w miejscowości Oallen w australijskim stanie Nowa Południowa Walia nie było ludzkimi zwłokami. Policja potwierdziła po badaniach, że w walizce znajdowała się realistycznie wykonana lalka.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 12:50 czasu lokalnego w Oallen, mieście leżącym około 75 kilometrów na północny wschód od Canberry i około 185 kilometrów na południowy zachód od Sydney.

Policjanci zostali wezwani na jedną z ulic, a zgłoszenie dotyczyło ciała znalezionego w walizce przy drodze.

Funkcjonariusze potraktowali sprawę poważnie, wydając nawet komunikat, w którym poinformowali o znalezieniu „ciała w walizce”. O sprawie rozpisały się światowe media.

Badania rozwiały wątpliwości

W poniedziałek policja Nowej Południowej Walii poinformowała, że przedmiot w walizce nie był ludzkim ciałem. Po oględzinach kryminalistycznych ustalono, że była to ubrana realistyczna lalka z włosami i kolczykiem w nosie.

Miała również ślady przypominające siniaki i otarcia, co - jak podkreślili funkcjonariusze - sprawiało, że na pierwszy rzut oka wyglądała jak ludzkie szczątki.

Była bardzo realistyczna pod względem podobieństwa do ludzkich zwłok - powiedziała nadinspektor Linda Bradbury, cytowana przez brytyjskiego „Guardiana”. Dodała, że policja nie prowadzi już postępowania w tej sprawie.