Ciało kobiety w walizce. Ktoś miał po śmierci korzystać z jej telefonu

Ciało kobiety 18 lipca miał znaleźć bezdomny mężczyzna. Według greckiego nadawcy publicznego ERT Elisabeth-Jane Ross przyjechała w ubiegłym miesiącu do kontynentalnej części Grecji z Cypru.
Śledczy przypuszczają, że zmarła od pięciu do siedmiu dni przed odnalezieniem jej ciała. Dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
Policja sprawdza okoliczności pobytu kobiety w Grecji
Greckie służby zwróciły się do brytyjskich władz o dodatkowe informacje dotyczące identyfikacji kobiety oraz jej podróży — m.in. daty przyjazdu, sposobu dotarcia do Grecji i osób, z którymi mogła podróżować.
Korespondentka „Guardiana” w Atenach Helena Smith powiedziała BBC Radio Scotland, że Ross miała rodzinę w Edynburgu i związki z Grecją. Przed zaginięciem miała zatrzymać się u znajomej w Atenach.
Według tej relacji po śmierci kobiety ktoś miał posługiwać się jej telefonem i wysyłać wiadomości, które mogły utrudnić bliskim oraz służbom ustalenie jej miejsca pobytu. Te informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez policję.