Ciało kobiety w walizce. Ktoś miał po śmierci korzystać z jej telefonu

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Ciało 38-letniej Szkotki Elisabeth-Jane Ross znaleziono w walizce w opuszczonym budynku w dzielnicy Kipseli w Atenach — informuje BBC. Grecka policja prowadzi śledztwo i czeka na wyniki badań, które mają pomóc ustalić przyczynę śmierci.

Ciało kobiety 18 lipca miał znaleźć bezdomny mężczyzna. Według greckiego nadawcy publicznego ERT Elisabeth-Jane Ross przyjechała w ubiegłym miesiącu do kontynentalnej części Grecji z Cypru.

Śledczy przypuszczają, że zmarła od pięciu do siedmiu dni przed odnalezieniem jej ciała. Dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.

Policja sprawdza okoliczności pobytu kobiety w Grecji

Greckie służby zwróciły się do brytyjskich władz o dodatkowe informacje dotyczące identyfikacji kobiety oraz jej podróży — m.in. daty przyjazdu, sposobu dotarcia do Grecji i osób, z którymi mogła podróżować.

Korespondentka „Guardiana” w Atenach Helena Smith powiedziała BBC Radio Scotland, że Ross miała rodzinę w Edynburgu i związki z Grecją. Przed zaginięciem miała zatrzymać się u znajomej w Atenach.

Według tej relacji po śmierci kobiety ktoś miał posługiwać się jej telefonem i wysyłać wiadomości, które mogły utrudnić bliskim oraz służbom ustalenie jej miejsca pobytu. Te informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez policję.