Chwile grozy na pokładzie samolotu. Ogień zniszczył podłogę i siedzenie
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Pożar powerbanku jednego z pasażerów wywołał alarm na pokładzie samolotu linii Ryanair lecącego z Brukseli do Lizbony. Konieczna była akcja gaśnicza.
Na skutek pożaru zniszczona została częściowo podłoga w korytarzu maszyny oraz jedno z siedzeń - poinformowała Aviacao TV.
Stacja potwierdziła, że nikt z obecnych na pokładzie nie odniósł obrażeń.
Ogień, który pojawił się w jednym z bagaży podręcznych, został ugaszony przez załogę samolotu jeszcze przed awaryjnym lądowaniem w Lizbonie - przekazała powołująca się na ekipę ratowniczą stacja.
Lokalne media twierdzą, że maszyna, we wnętrzu której pojawił się ogień, pozostanie w portugalskiej stolicy do czasu naprawy uszkodzonych elementów.