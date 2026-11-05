Christa Pike cierpi na rzadki rodzaj raka. To dlatego przeżyła egzekucję?

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Christa Pike, skazana na śmierć za brutalne zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, przeżyła podanie śmiertelnej dawki pentobarbitalu. Jak informuje magazyn „People”, było to do przewidzenia - jej obrońcy już kilka miesięcy wcześniej ostrzegali, że rzadki rodzaj nowotworu, na który cierpi, może doprowadzić do poważnych komplikacji.

Ostrzeżenie kilka miesięcy przed egzekucją

Już w styczniu 2026 roku obrońcy Christy Pike zwrócili się do sądu, wyrażając obawy dotyczące planowanej egzekucji. Jak wynika z dokumentów sądowych, do których dotarł amerykański magazyn „People”, prawnicy wskazywali na nietypowe wyniki badań krwi kobiety oraz problemy z dostępem do jej żył.

Według informacji przedstawionych w pozwie mogło to mieć związek z rzadką postacią nowotworu krwi, która zwiększa ryzyko poważnych powikłań podczas podawania śmiertelnego zastrzyku.

Kolejnym problemem były trudno dostępne żyły. Personel medyczny miał już wcześniej napotykać trudności podczas zakładania kobiecie wenflonu. Z tego powodu przy pobieraniu krwi stosowano tzw. igłę motylkową, czyli specjalną igłę z elastycznymi skrzydełkami, ułatwiającą dostęp do cienkich i wrażliwych żył.

Adwokaci zaproponowali, aby podobne rozwiązanie zastosować również podczas egzekucji. Obawiali się, że bez odpowiedniego przygotowania procedura może zakończyć się poważnymi komplikacjami. Lekarz nadzorujący nieudaną egzekucję Christy Pike powiedział później, że kroplówka nigdy nie została prawidłowo podana - w efekcie dwie dawki pentobarbitalu trafiły do tkanek ramion zamiast do krwiobiegu.

Około dziesięciu igieł i kolejne próby. Egzekucja nie przebiegła zgodnie z planem

Do próby egzekucji doszło 30 września. Przebieg wydarzeń miał potwierdzić obawy zgłaszane wcześniej przez obrońców.

Podczas egzekucji personel medyczny miał użyć około dziesięciu igieł i wielokrotnie próbować wkłuć się w żyły na obu ramionach kobiety. Jedna z igieł miała wygiąć się pod kątem 90 stopni podczas wyjmowania.

Ostatecznie Christa Pike przeżyła podanie dwóch śmiertelnych zastrzyków. Nie wiadomo, czy podczas egzekucji wykorzystano igłę motylkową, o którą wcześniej wnioskowali jej adwokaci.

Po nieudanej procedurze kobieta została przewieziona do placówki medycznej. Po dziesięciu dniach opuściła szpital i wróciła do więzienia.

„Od tamtej nocy nie było chwili, żebym nie czuła bólu”

Po odzyskaniu przytomności - jak przekazali prawnicy Pike - kobieta była zdezorientowana i rozgniewana, ale udało się nawiązać z nią ograniczony kontakt. Jej pierwsze słowa miały brzmieć: „Gdzie jestem?” oraz „Kim jesteście?”.

Sama skazana opisała później swoje doświadczenia w oświadczeniu, przyznając, że przed egzekucją pogodziła się ze śmiercią.

„Miesiąc temu, 30 września, weszłam do sali egzekucyjnej w więzieniu Riverbend dla mężczyzn, przygotowana na śmierć. Pogodziłam się z tym” – napisała.

Zamiast śmierci przyszła jednak hospitalizacja i długotrwałe konsekwencje nieudanej procedury. Kobieta przekazała, że po kilku dniach obudziła się sama w szpitalu. Była zdezorientowana i odczuwała silny ból.

„Od tamtej nocy nie było chwili, żebym nie czuła bólu. Boli mnie całe ciało. Bolą mnie ręce. Bolą mnie dłonie. Boli mnie gardło. Nadal z trudem mówię. I to nie tylko ból fizyczny. Boli mnie umysł i boli mnie dusza” – relacjonowała.

Skazana zwróciła również uwagę na psychiczne konsekwencje wydarzeń. Jak przyznała, po powrocie do więzienia została umieszczona w oddziale leczniczym, z dala od innych osadzonych i codziennych kontaktów z ludźmi.

Podkreśliła, że izolacja jest dla niej szczególnie trudna i wiąże się z dodatkowym cierpieniem.

„Nie zakładałam, że będę żyła po tamtej nocy” – przyznała w innym fragmencie oświadczenia, cytowanym przez „The New York Times”.

Dodała również, że jest wstrząśnięta niekompetencją, która doprowadziła do tak dramatycznego przebiegu egzekucji, i próbuje znaleźć sens w tym, co ją spotkało.

Christa Pike walczy o zmianę wyroku

Według CNN kobieta rozpoczęła batalię prawną, której celem jest niedopuszczenie do kolejnej egzekucji. Jej obrońcy kwestionują sposób przeprowadzenia procedury i wskazują na jej dramatyczne konsekwencje zdrowotne.

Pike zwróciła również uwagę na swoją przeszłość. Jak przekazała, spędziła 28 lat w niemal całkowitym odosobnieniu, a warunki, w których znalazła się po nieudanej egzekucji, przypominają jej wcześniejsze doświadczenia.

Za co Christa Pike została skazana na śmierć?

Sprawa ma swój początek w 1995 roku. Christa Pike została skazana za brutalne zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, swojej koleżanki ze szkoły.

Do zbrodni doszło w Knoxville w stanie Tennessee. Pike miała wówczas 18 lat. Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w aktach sądowych z ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem torturowała i zamordowała swoją ofiarę. Za tę zbrodnię została skazana na karę śmierci. Po nieudanej egzekucji z 30 września jej przyszłość pozostaje przedmiotem postępowania.