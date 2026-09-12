Chłopiec kilka dni dryfował na wywróconej łodzi, jego krewni zginęli

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Amerykańska Straż Przybrzeżna odnalazła i uratowała 15-letniego chłopca, który kilka dni dryfował na wywróconej łodzi w lodowatych wodach Morza Beringa. Jego starszy brat i kuzyn zginęli. Historię opisuje BBC.

Derek Parker Aghnaanga, 15-letni mieszkaniec Alaski, jest jedynym ocalałym – w lodowatych widach Morza Beringa stracił dwójkę krewnych.

W piątek, 4 września, nastolatek wypłynął wraz ze starszym bratem i kuzynem z Wyspy Świętego Wawrzyńca na połów. Rybacy powrót zaplanowali na niedzielne popołudnie, 6 września.

Kiedy ich licząca ok. 5,5 metra łódź nie powróciła, rozpoczęto akcję poszukiwawczą.

W poniedziałek rano załoga Straży Przybrzeżnej zlokalizowała chłopca siedzącego na wywróconej łodzi. W momencie uratowania 15-latek wykazywał objawy hipotermii.

Kapitan łodzi, która wyciągnęła Aghnaangę w bezpieczne miejsce, powiedział lokalnemu serwisowi informacyjnemu z Anchorage, że nastolatek kurczowo trzymał się łodzi w ciemnościach i przy temperaturze wody wynoszącej około 10°C.

To twardy dzieciak – powiedział kapitan Adam White w wywiadzie dla KTUU-TV.

Chłopiec powiedział ratownikom, że jego kuzyn trzymał się łodzi przez jakiś czas, ale nie doczekał pomocy, a jego 35-letni brat pozostał pod przewróconą łodzią.

Straż Przybrzeżna wyłowiła ich ciała.

„Nasze myśli są z rodzinami, przyjaciółmi i społecznościami dotkniętymi tragiczną stratą” – powiedział kontradmirał Bob Little, dowódca Okręgu Arktycznego Straży Przybrzeżnej USA.

Dwa dni na lodowatym morzu, bez jedzenia i wody

Jak napisała na Facebooku matka chłopca Vina Kulowiyi, łódź rybacka wywróciła się w sobotę, przez co Aghnaanga przez kilka dni pozostawał na morzu bez jedzenia i wody. Dodała, że ​jej synowie robili to, co kochali: łowili ryby, aby zapewnić byt członkom swojej społeczności, którzy nie zawsze mają dostęp do mięsa w lokalnym sklepie w Savoonga.

Savoonga – wioska licząca około 800 mieszkańców, położona na Wyspie Świętego Wawrzyńca u wybrzeży Alaski – jest zamieszkana głównie przez lud Jupik.

„Moi chłopcy urodzili się i wychowali jako żywiciele rodziny. Tradycja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie” – napisała matka 15-latka.

Przekazała, że nastolatek wraca do zdrowia w domu.

„Mój ocalały. Jego historia jest niesamowita. Przez cały czas ani razu się nie bał. Cały czas siedział i się modlił” – dodała Vina Kulowiyi we wpisie.