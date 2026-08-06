Chłopiec chciał uciec, Trump go zatrzymał. „Nie chcę, żeby spadł ze sceny jak Biden”

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Podczas konferencji z udziałem Donalda Trumpa w Las Vegas doszło do nietypowej sytuacji. Chłopiec będący na scenie, zaczął nagle biec w kierunku jej krawędzi. Zatrzymał go prezydent USA. Trump wykorzystał sytuację, by zażartować ze swojego poprzednika. „Nie chcę, żeby spadł ze sceny jak Biden” – stwierdził.

W trakcie środowego wydarzenia w Nevadzie Donald Trump zaprosił na scenę Sandrę i Brada wraz z ich dwójką dzieci. Prezydent chwalił wówczas inicjatywę swojej administracji dotyczącej wycofania opodatkowania napiwków – opisuje Fox News.

Gdy matka dziecka, Sandra, zaczęła przemawiać, jej synek niespodziewanie ruszył w kierunku krawędzi sceny. Trump natychmiast zareagował, zatrzymując chłopca. 80-latek wykorzystał tę sytuację do żartu ze swojego poprzednika.

Nie chcę, żeby był Bidenem i spadł ze sceny - słowa te wywołały śmiech i aplauz wśród zgromadzonych zwolenników prezydenta.

Podczas wydarzenia Trump podkreślił, że Sandra pracuje jako kelnerka w kasynie w Las Vegas, a Brad jest funkcjonariuszem lokalnej policji. Para, jak zaznaczył, korzysta z polityki podatkowej jego administracji i inwestuje w Konta Trumpa dla swoich dzieci. To piękna rodzina – powiedział Trump, witając ich na scenie.

Donald Trump jest ojcem pięciorga dzieci i dziadkiem jedenastu wnucząt, nie pierwszy raz podkreśla znaczenie wsparcia dla rodzin w swoich wystąpieniach.

Problemy Bidena na scenie

Donald Trump w Las Vegas najprawdopodobniej odnosił się do incydentu z 1 czerwca 2023 roku, kiedy Joe Biden upadł podczas ceremonii wręczenia dyplomów w Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs. 80-letni wówczas Biden potknął się o piaskowy worek leżący na scenie i przewrócił się, jednak szybko wstał z pomocą ochrony i kontynuował udział w uroczystości. Biały Dom zapewnił, że prezydentowi nic się nie stało, a sam Biden po incydencie żartował z sytuacji.

Upadek Bidena stał się szeroko komentowany w mediach na całym świecie i był wykorzystywany przez jego przeciwników politycznych, w tym Donalda Trumpa, do podważania sprawności fizycznej i zdolności urzędującego prezydenta do pełnienia funkcji.