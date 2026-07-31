Chciał przyłączyć się do Państwa Islamskiego? Nowe doniesienia o zamachowcu z Berlina

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Sprawca zamachu podczas parady równości w Berlinie, Abdul Ballout, miał wyjechać do Mauretanii, by prawdopodobnie przyłączyć się do Państwa Islamskiego – wynika z ustaleń tygodnika „Der Spiegel”. Zamachowiec co najmniej od 2024 r. utrzymywał kontakt z salafickim kaznodzieją, który namawiał go do przyjazdu.

Kwiaty przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie złożone po zamachu na paradę równości/fot. FADI YOUSEF

Kwiaty przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie złożone po zamachu na paradę równości/fot. FADI YOUSEF / PAP/EPA

Kim jest salaficki kaznodzieja?

Kaznodzieja Amir Abo Azma, urodzony w 1996 roku w Berlinie, znany jest także jako „szejk Amir al-Kanini”. Występował w meczecie w berlińskiej dzielnicy Neukoelln, gdzie mieszka liczna społeczność arabska, oraz podczas „ogólnokrajowych lekcji islamu” – wynika z ustaleń służb. Z kolei w mediach społecznościowych, gdzie ma tysiące obserwujących, reprezentuje ekstremistyczną interpretację islamu. Dolnosaksoński kontrwywiad w raporcie za 2022 rok określił mężczyznę jako kaznodzieję salafickiego.

Berlin: Zamachowiec był pod obserwacją policji, a mimo to doszło do tragedii Niemiecka policja od tygodni prowadziła ścisłą obserwację Abdula Ballouta, sprawcy sobotniego zamachu w Berlinie - ujawnił „Der Spiegel”, zaznaczająć, że mężczyzna był nadzorowany przez służby również w dniu ataku. W wyniku zamachu zginęła…

Był on też zaangażowany w działalność stowarzyszenia Niemieckojęzyczna Wspólnota Muzułmańska (DMG) w Brunszwiku, które zostało uznane za ekstremistyczne. Pod koniec 2024 roku, po delegalizacji tego stowarzyszenia Amir Abo Azma wymeldował się z Niemiec. Od tego czasu mieszka w Mauretanii w północno-zachodniej Afryce.

Zamachowiec miał planować przyłączenie się do Państwa Islamskiego

Zamachowiec i kaznodzieja odbyli w listopadzie 2024 roku pielgrzymkę do Arabii Saudyjskiej – wynika z akt śledztwa, do których dotarła gazeta. Z kolei w maju 2025 roku – jak wskazał tygodnik – obaj mężczyźni wymienili 15 wiadomości głosowych, w których rozmawiali o planowanym pobycie Abdula Ballouta w Mauretanii.

Kaznodzieja zaoferował mu pomoc w szukaniu mieszkania i naciskał na wówczas 19-latka, by przyjechał – poinformował „Der Spiegel”.

Według gazety analiza nagrań nie dostarczyła wskazówek, jakoby Ballout chciał przyłączyć się do Państwa Islamskiego (IS). Służby przypuszczają, że Ballout chciał w Mauretanii pogłębić salafickie nauki wiary – śledczy dochodzą do takich wniosków, bazując na fakcie, że jego plany były ściśle wspierane przez kaznodzieję, Amira Abo Azmę. Zdaniem służb podróż Ballouta do Mauretanii miała służyć późniejszemu przyłączeniu się do Państwa Islamskiego i objęciu wyższej funkcji w jego strukturach.

Udaremniono zamach na ważnego ukraińskiego dowódcę Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że służbom udało się zapobiec próbie zamachu na pułkownika Ihora Obolenskiego, dowódcę 2. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”. Według doniesień medialnych osoba planująca atak miała…

Ballout zarezerwował w maju 2025 roku pokój w hotelu w stolicy Mauretanii, Nawakszucie. Wjazd do tego kraju jednak się nie powiódł i władze odesłały go do Berlina.

W zamachu zginęła obywatelka Polski

25 lipca wieczorem Ballout wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się parada równości. Zginęła jedna osoba, obywatelka Polski, a 31 zostało rannych.

Kwiaty i świece w pobliżu miejsca zamachu na paradę równości w Berlinie/fot. FADI YOUSEF / PAP/EPA

Dzień później sprawcę zamachu zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych na zachodzie stolicy Niemiec. Śledczy znaleźli w jego telefonie nagranie, na którym przyznaje się do ataku i deklaruje wierność organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS).