Chaos w europejskiej przestrzeni powietrznej. Kolejne zgłoszenia o możliwych atakach bombowych

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Francja, Czechy, Włochy, Portugalia - to tam pojawiły się dzisiaj kolejne informacje o możliwych zagrożeniach na pokładzie samolotów. Lot Wizz Air z Pragi do Rzymu został przekierowany do Wenecji. Portugalska policja podała, że alarm wszczęty w związku z samolotem lecącym z Rzymu okazał się fałszywy.

Seria alarmów lotniczych. Maszyny przekierowane

Agencja ANSA poinformowała, że samolot z Pragi do Rzymu został przekierowany do Wenecji i bezpiecznie tam wylądował po tym, gdy otrzymano anonimowe zgłoszenie o zagrożeniu bombowym na pokładzie.

Agencja AFP podała z kolei, że w Portugalii policja otrzymała podobne zgłoszenie dotyczące lotu linii Ryanair z Rzymu do Lizbony. Maszyna wylądowała, alarm okazał się fałszywy.

Czeska policja poinformowała o zgłoszeniu zagrożenia bombowego na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi. Praskie lotnisko dodało, że możliwe zagrożenie dotyczy w sumie ośmiu lotów do i ze stolicy Czech.

„Zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go” - zaznaczyła czeska policja w komunikacie. Dodała, że uruchomiono niezbędne procedury bezpieczeństwa, a po wylądowaniu maszyna zostanie sprawdzona przez pirotechników.

Rząd Francji poinformował w piątek, że władze otrzymały zgłoszenia o groźbach dotyczących czterech samolotów lecących nad krajem. Wszystkie maszyny bezpiecznie wylądowały i są sprawdzane przez pirotechników.

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