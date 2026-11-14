Chaos na amerykańskich lotniskach. Tysiące lotów odwołanych przez awarię systemu

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Stany Zjednoczone walczą z gigantycznym kryzysem w ruchu lotniczym. Awaria przestarzałego systemu kontroli ruchu doprowadziła do odwołania i opóźnienia tysięcy lotów. Choć sytuacja powoli wraca do normy, eksperci ostrzegają: zakłócenia mogą potrwać jeszcze kilka dni, a podobny scenariusz grozi w okresie świątecznym.

W piątek i sobotę amerykańskie lotniska pogrążyły się w chaosie. Wszystko przez awarię przestarzałego systemu kontroli ruchu, który – jak przyznał minister transportu USA Sean Duffy – nie wytrzymał przeciążenia podczas aktualizacji. W efekcie Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadziła zakaz startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych, a tysiące pasażerów utknęły na lotniskach.

Według danych serwisu FlightAware w piątek odwołano lub opóźniono ponad 15 tysięcy lotów. Sytuacja poprawia się powoli, ale wciąż występują utrudnienia. Jak ustalił korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski, w sobotę odwołano już ponad dwa i pół tysiąca lotów.

FAA odwołała wprowadzony wcześniej zakaz startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych.

Prezydent ogłasza stan nadzwyczajny, Kongres pod presją

Skala problemu sprawiła, że prezydent USA Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny, by przyspieszyć modernizację systemu. Zaapelował do Kongresu o pilne zwiększenie środków na ten cel – potrzeba aż 50 miliardów dolarów, podczas gdy dotychczas przeznaczono jedynie 12,5 miliarda.

Eksperci nie mają wątpliwości: bez gruntownej modernizacji podobne awarie mogą się powtarzać. Systemy kontroli ruchu lotniczego są w fatalnym stanie technicznym i pozostają przestarzałe – alarmuje Mary Schiavo, analityczka CNN ds. transportu.

Eksperci ostrzegają

Według Petera Goelza, byłego dyrektora amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, chaos na lotniskach może potrwać jeszcze kilka dni. Samoloty i załogi są w niewłaściwych miejscach, a personel osiągnął maksymalny czas pracy. Goelz ostrzega, że podobny paraliż może powtórzyć się podczas Święta Dziękczynienia czy Bożego Narodzenia, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania.

Mary Schiavo podkreśla, że obecny kryzys to efekt wieloletnich zaniedbań i nieskutecznych prób modernizacji. Tym razem doszło do sytuacji, w której próbowano wprowadzić nowoczesną technologię cyfrową do starego systemu analogowego. System nie był w stanie sobie z tym poradzić i zaczął przesyłać dane, które powodowały, że kontrolerzy ruchu lotniczego i załogi samolotów otrzymywali nieprawidłowe dane radarowe – tłumaczy ekspertka.