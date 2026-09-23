Ceny pszenicy gwałtownie wzrosły. Powodem ataki na „kluczowy region”

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Ataki na statki i porty na Morzu Czarnym sparaliżowały transport morski, a tym samym radykalnie ograniczyły eksport pszenicy z Ukrainy i Rosji. W rezultacie ceny zboża gwałtownie wzrosły, a dostawy m.in. do Indonezji czy Egiptu znacznie spadły - przekazała w środę agencja Reutera.

Wojna ogranicza dostawy pszenicy. Eksport z Rosji i Ukrainy drastycznie spada

Region Morza Czarnego jest kluczowy dla transportu zbóż - jeśli nabywcy nie mogą sprowadzać stamtąd ziarna, muszą szukać dostaw gdzie indziej, co dodatkowo podbija ceny – powiedział Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynków surowcowych w Saxo Banku.

Ukraina i Rosja odpowiadają za około jedną trzecią światowego eksportu pszenicy, dlatego zakłócenia w ich funkcjonowaniu bardzo szybko odbijają się na cenach.

Rosja zaczęła atakować ukraińskie porty i statki w 2022 r. Latem doszło do eskalacji działań wojennych na Morzu Czarnym - od tego czasu Moskwa i Kijów atakują wzajemnie swoje statki i porty. Akwen stał się również szczególnie niebezpieczny dla żeglugi handlowej. Jak podkreślił portal Politico, w lipcu na Morzu Czarnym zginęło więcej członków załóg niż w całym wcześniejszym okresie wojny.

Azja kupuje zboże znacznie drożej

Z szacunków firmy Kpler, która zajmuje się monitorowaniem światowego handlu, wynika, że rosyjski eksport pszenicy we wrześniu spadnie do około 1 miliona ton (z 5 milionów ton w analogicznym miesiącu 2025 r.), a Ukraina wyśle około 1 miliona ton, czyli połowę wielkości eksportu z września ub.r.

W krótkiej perspektywie niedobory te najbardziej dotkną Azję - ocenili eksperci Reutersa.

Bardzo niewiele statków wpływa do portów w celu załadunku, a te niewielkie ilości, które są eksportowane z Rosji i Ukrainy, trafiają do odbiorców na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Nic nie płynie do Azji – powiedział Ishan Bhanu, analityk rynku rolnego w firmie Kpler.

Indonezja, drugi pod względem wielkości importer na świecie, otrzymała w tym miesiącu z regionu Morza Czarnego zaledwie około 60 tys. ton zboża, podczas gdy we wrześniu ubiegłego roku było to pół miliona ton - poinformował przedstawiciel branży.

Indonezyjscy odbiorcy zwracają się ku innym dostawcom, ale koszt zakupu pszenicy w Australii jest o ok. 20–25 proc. wyższy niż wynosiły ceny wcześniej zakontraktowanych dostaw z regionu Morza Czarnego.

Ceny znacznie wzrosły, a my nie jesteśmy w stanie przerzucić całości kosztów na odbiorców naszej mąki – powiedział przedstawiciel importera z Azji Południowo-Wschodniej.

Egipt, największy importer na świecie, ma otrzymać w okresie od września do października mniej niż jedną dziesiątą wolumenu dostaw z Rosji i Ukrainy w porównaniu do ubiegłego roku. Według oficjalnych danych, w pierwszej połowie września import pszenicy do Egiptu spadł do 143,8 tys. ton z 876,1 tys. ton rok wcześniej, kiedy to większość dostaw pochodziła z Rosji i Ukrainy.