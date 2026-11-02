„Celowa próba zakłócenia dostaw żywności w Europie”. KE reaguje na wielki cyberatak

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Dziesiątki supermarketów w siedmiu europejskich krajach padło ofiarą prawdopodobnego cyberataku na systemy chłodnicze. W części sklepów urządzenia zostały przełączone na rozmrażanie, a temperatura miała wzrosnąć nawet do 50 stopni Celsjusza. Straty liczone są w milionach euro, a Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z celowym działaniem.

Pracownicy wyrzucają worki z zepsutą żywnością z lodówek przed supermarketem ICA przy ulicy Odengatan w Sztokholmie (fot. FREDRIK SANDBERG)

Pracownicy wyrzucają worki z zepsutą żywnością z lodówek przed supermarketem ICA przy ulicy Odengatan w Sztokholmie (fot. FREDRIK SANDBERG) / AFP/East News

Problemy dotknęły placówki w Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Irlandii, Holandii, Estonii i Finlandii.

W Belgii i Luksemburgu zaatakowano około 40 supermarketów sieci Delhaize. Ucierpiały też m.in. szwedzkie sklepy ICA i Coop, irlandzkie SuperValu oraz placówki K-market w Finlandii.

Brytyjska stacja BBC podaje, że w Holandii skutki incydentu odczuło co najmniej 17 firm, w tym zakłady mięsne i niewielkie sklepy osiedlowe.

Belgijska firma Sabcobel, obsługująca urządzenia chłodnicze, przekazała, że sprawcy uzyskali dostęp do systemów i przełączyli parowniki w tryb rozmrażania. Temperatura wewnątrz urządzeń miała wzrosnąć nawet do 50 stopni Celsjusza.

„Przez całą noc i rano odłączaliśmy zaatakowane instalacje od sieci” – powiedział dziennikowi „Le Soir” prezes Sabcobel Stephan Moelans.

Fińskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa poinformowało o kilku podejrzeniach skutecznego włamania oraz ograniczonych szkodach.

Według fińskich służb po wcześniejszych atakach we Francji zidentyfikowano kilkadziesiąt sterowników chłodniczych firmy Danfoss, które były dostępne z publicznej sieci internetowej. Właścicieli urządzeń poproszono o ich zabezpieczenie.

W Irlandii zakłócenia odnotowano w 13 sklepach SuperValu. W Estonii problemy zgłosił supermarket Selver.

Straty liczone w milionach euro. Komisja Europejska komentuje

W wielu placówkach trzeba było opróżnić lodówki i zamrażarki oraz zutylizować produkty, które przestały nadawać się do sprzedaży. Media informują o łącznych stratach sięgających milionów euro.

Kierownik jednego ze sklepów Delhaize w Hoeilaart we Flandrii mówił, że wartość utraconego towaru wyniosła około 100 tys. euro - przekazała BBC. Kwota nie obejmuje dalszych kosztów wynikających z czasowego zamknięcia placówki.

Cyberataki wymierzone w systemy chłodnicze supermarketów w państwach Unii Europejskiej są „celową próbą zakłócenia” łańcucha dostaw żywności i podważenia zaufania konsumentów – ocenił w poniedziałek unijny komisarz ds. rolnictwa i żywności Christophe Hansen, cytowany przez agencję Reutera.

Hansen zaznaczył, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej. Podkreślił jednak, że skutki ataków są odczuwalne dla przedsiębiorstw i klientów.

Bezpieczeństwo żywności nie jest obecnie zagrożone, ale straty żywności i wpływ na działalność firm są realne – oświadczył komisarz.

Hansen zwraca uwagę, że bezpieczeństwo żywnościowe nie polega wyłącznie na produkowaniu wystarczającej ilości jedzenia. „Chodzi również o zapewnienie odporności naszego łańcucha dostaw żywności na nowe i zmieniające się zagrożenia” – tłumaczy.

Bruksela koordynuje działania państw

Komisja Europejska w odpowiedzi przesłanej RMF FM potwierdza, że jest świadoma kolejnych incydentów.

„Te incydenty pokazują, że cyberataki mogą zakłócać świadczenie usług, uderzać w przedsiębiorstwa i bezpośrednio wpływać na codzienne życie obywateli” – przekazuje.

Ponieważ ataki dotknęły kilka państw członkowskich, do koordynacji i wymiany informacji wykorzystywany jest mechanizm CYCLONe.

Bruksela zapowiada, że będzie kontynuować współpracę z krajami UE, aby wzmacniać cyberbezpieczeństwo w całej Wspólnocie. Wskazuje przy tym na trzy unijne regulacje: Akt o cyberodporności, Akt o solidarności cybernetycznej i dyrektywę NIS2.

Komisarz chce sprawdzić, jak przygotowane są supermarkety

Christophe Hansen informuje, że jego służby już w październiku spotkały się z przedstawicielami sieci handlowych, które padły ofiarą cyberataków. Spotkanie miało służyć ocenie sytuacji i zebraniu informacji o skali problemu.

„Będę nadal uważnie śledził rozwój wydarzeń i dążył do uzyskania pełnego obrazu planów przygotowanych przez sieci handlowe na wypadek takich incydentów” – zapowiada komisarz.

Hansen zamierza również podnieść tę kwestię na forum Komisji Europejskiej. „Poruszę ten problem z pozostałymi komisarzami podczas naszego najbliższego spotkania” – zapowiada.

Komisarz podkreśla, że odporność na cyberataki musi obejmować cały sektor spożywczy, a nie tylko same sklepy. Chodzi o wszystkie ogniwa łańcucha dostaw – od hurtowników, przez firmy logistyczne, po sprzedawców detalicznych.

„Musimy zadbać o to, aby każde ogniwo tego łańcucha było przygotowane na cyberzagrożenia i potrafiło na nie reagować” – apeluje Hansen.



