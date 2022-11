Celtyckie monety z III wieku p.n.e., warte kilka milionów euro, zostały skradzione z muzeum w Manching w niemieckiej Bawarii. W sumie łupem złodziei padło 450 monet.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kolekcję 450 monet, pochodzących z III w. p. n. e., znaleziono w 1999 roku. Ich wartość wyceniono na kilka milionów euro.

Kradzież bezcennego zabytku odkryli wczoraj pracownicy muzeum w bawarskim Manching. Policja nie ujawnia okoliczności, w jakich skarb został skradziony. Przedstawiciele lokalnych władz informują jednak, że w mieście doszło wczoraj do awarii internetu i telefonów.

Odcięli całe Manching - powiedział "Sueddeutsche Zeitung" burmistrz miasta, Herbert Nerb. Muzeum jest doskonale zabezpieczone - ale wszystkie połączenia z policją zostały przerwane - dodał.

To byli profesjonaliści - dodał Nerb. Jak dodał, zniknięcie monet to "całkowita katastrofa" dla miasteczka. W podobnym tonie wypowiada się bawarski minister nauki i sztuki Markus Blume. To był testament naszej historii. Straty tych monet nie da się zastąpić - mówił Blume w rozmowie z dpa.