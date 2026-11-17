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Jensen Huang, były szef Nvidii, zadeklarował we wtorek, że jest gotowy powrócić do swojej poprzedniej roli, jeśli zdecyduje o tym zarząd spółki. Według „Wall Street Journal”, zarząd nie rozważa jednak takiej opcji. To pierwsze oświadczenie Huanga od czasu, kiedy przyznał się do romansu z kobietą podejrzaną o pracę na rzecz chińskich służb. Na początku grudnia były szef potentata technologicznego stanie przed komisjami Kongresu USA.

Huang o „przytłaczającym poparciu”

Jensen Huang swoje oświadczernie opublikował we wtorek na platformie X. Przyznał, że „nie spełnił standardów” i popełnił „poważne błędy”, które wplątały firmę w problemy. Jednocześnie zwrócił uwagę na „przytłaczające” wsparcie ze strony ludzi z branży i próśb, by powrócił na swoje stanowisko.

„Wiele osób nadal kontaktuje się ze mną bezpośrednio, podczas gdy firma zmaga się ze złożoną dynamiką technologiczną, rynkową, konkurencyjną i geopolityczną” - napisał biznesmen.

„Jeśli Rada Dyrektorów uzna, że mój powrót leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, firmy i Ameryki, będę zaszczycony, mogąc odpowiedzieć na te wezwania i powrócić jako dyrektor generalny” - dodał.

Domagają się powrotu Huanga

To pierwsze oświadczenie byłego szefa technologicznego giganta od czasu, kiedy przyznał się do romansu z podejrzaną o pracę na rzecz chińskich służb Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa). Wkrótce potem firma ogłosiła, że Huang - który założył spółkę w 1993 r. - ustąpił ze stanowiska.

Wypowiedź Huanga jest odpowiedzią na chór liderów i inwestorów z Doliny Krzemowej, którzy domagają się jego przywrócenia. W sprawie powstał też list otwarty, pod którym podpisało się dotąd ponad 190 tys. osób., w tym - według organizatorów listu - prawie 10 tys. pracowników spółki oraz ponad 100 tys. akcjonariuszy.

„Obawiamy się, że Jensen został usunięty bez należytego rzetelnego procesu. Nie mamy dostępu do poufnych obrad zarządu. Nie przedstawiono nam dowodów potwierdzających zarzut, że kobieta będąca w centrum tej kontrowersji była szpiegiem” - napisano w liście.

Poparcie dla tych wezwań wyraził w poniedziałek też prezydent Donald Trump, który ocenił, że „nie jest to zły pomysł”.

Trump powiedział reporterom w poniedziałek, że poprze przywrócenie Huanga na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii.

Również w poniedziałek wysoko postawiony pracownik Nvidii napisał list w tej sprawie do przewodniczącego rady nadzorczej Harveya Jonesa.

Jak Trump i możni tego świata ratują skompromitowanego szefa Nvidii Petycję wzywającą do przywrócenia Jensena Huanga do pracy w firmie Nvidia podpisało do poniedziałkowego wieczora ponad 180 tys. osób. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że powrót Huanga na stanowisko dyrektora Nvidii byłby dobrym pomysłem.…

Nvidia nie chce już Huanga

Mimo to, według „Wall Street Journal”, rada dyrektorów Nvidii nie rozważa przywrócenia Huanga.

Przeciwko opowiedział się też minister finansów Scott Bessent, który sugerował, że Huang i cała spółka przymykały oko na systematyczny przemyt zaawansowanych układów do Chin wbrew amerykańskim restrykcjom. Bessent wezwał spółkę do zatrudnienia nowego szefa z zewnątrz firmy.

Czas na komisje Kongresu USA

Wiadomo już także, że Jensen Huang i główny prawnik spółki Tim Teter 1 i 2 grudnia stawią się przed komisjami spraw zagranicznych, wywiadu i specjalną komisją ds. Komunistycznej Partii Chin w Izbie Reprezentantów. Informację te przekazali we wtorek szefowie komisji Brian Mast, Rick Crawford i John Moolenaar.

Jak poinformowali politycy, Huang dobrowolnie zgodził się wystąpić przed komisjami 1 grudnia, zaś Teter zrobi to samo dzień później. Spotkania odbędą się za zamkniętymi drzwiami, lecz z obydwu powstanie stenogram.

„Z niecierpliwością oczekujemy na informacje od Jensena Huanga i Tima Tetera na temat ich roli w potencjalnym naruszeniu naszego bezpieczeństwa narodowego” – przekazali Mast, Moolenaar i Crawford w oświadczeniu. „Naród amerykański potrzebuje odpowiedzi na temat roli pana Huanga i firmy NVIDIA w umożliwianiu niebezpiecznym podmiotom z ChRL dostępu do naszych najnowocześniejszych układów, a także roli potencjalnej chińskiej agentki wywiadu w tym skandalu” - dodali.

Choć Huang zgodził się wystąpić dobrowolnie, stało się po tym, jak parlamentarzyści zagrozili wysłaniem mu formalnego wezwania do złożenia zeznań.

Śledztwo ws. firmy Megaspeed

W nocy z poniedziałku na wtorek departamenty sprawiedliwości i handlu oznajmiły we wspólnym oświadczeniu, że od 2024 prowadzą śledztwo w sprawie firmy Megaspeed, singapurskiej spółki prowadzonej przez Alice Huang, byłą kochankę szefa Nvidii, podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin i udział w przemycie zaawansowanych chipów AI do Chin.

Nvidia miała umieścić Megaspeed na liście podmiotów, którym odmawiała sprzedaży swoich zaawansowanych układów AI. Od czerwca 2025 trwa śledztwo karne amerykańskiej prokuratury przeciwko singapurskiej spółce. Mimo to, Bloomberga odkrył - na podstawie oficjalnych dokumentów z Malezji - że firma Megaspeed zaimportowała ponad 17 tys. chipów jednych z najbardziej zaawansowanych chipów Nvidii - GB300 - kilka miesięcy po nałożeniu restrykcji.

Bloomberg odkrył też, że deklarowana przez Nvidię liczba układów sprzedanych Megaspeed za pośrednictwem partnerów sprzętowych, była niższa od rzeczywistej.