Były prezydent Kosowa Hashim Thaci skazany za zbrodnie wojenne

Hashim Thaci usłyszał wyrok za zbrodnie popełnione jako głównodowodzący albańskiej etnicznie Armii Wyzwolenia Kosowa podczas gwałtownego oderwania się tego terytorium od Serbii w latach 90. - poinformował Reuters.
Trybunał uznał go za winnego zamordowania 96 politycznych przeciwników oraz domniemanych współpracowników serbskich sił bezpieczeństwa przez siły Armii Wyzwolenia Kosowa. Został także skazany za arbitralne i nielegalne przetrzymywanie 385 osób, torturowanie 303 osób oraz okrutne traktowanie około 50 osób.
Thaci zaprzeczał zarzutom
Sąd stwierdził, że Thaci „aktywnie uczestniczył i zachęcał do popełniania przestępstw”.
Thaci, który stał w milczeniu, gdy sędzia odczytywał wyrok skazujący i wymiar kary, zaprzeczał wszystkim zarzutom.
„Thaci, Thaci”
Wyrok był uważnie śledzony zarówno w Kosowie, jak i w Serbii, gdzie spuścizna konfliktu z lat 1998-99 oraz ogłoszenie niepodległości Kosowa w 2008 roku nadal pozostają źródłem napięć pomiędzy etnicznymi Albańczykami z Kosowa a Serbami.
Thaci pozostaje dla wielu Albańczyków z Kosowa postacią darzoną szacunkiem, podczas gdy sam trybunał jest w Kosowie bardzo niepopularny.
W Prisztinie tysiące ludzi oglądających ogłoszenie wyroku na dużym ekranie wygwizdały orzeczenie i skandowały „Thaci, Thaci”, a niektórzy wybuchli płaczem.