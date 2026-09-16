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Były prezydent Kosowa Hashim Thaci skazany za zbrodnie wojenne

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (12:10)

Hashim Thaci, były prezydent Kosowa, został w środę uznany za winnego zbrodni wojennych, w tym morderstw, tortur i nielegalnego przetrzymywania. 58-letni Thaci został skazany na 25 lat więzienia. Wyrok wydała Specjalna Izba Sądowa ds. Kosowa w Hadze.

Były prezydent Kosowa Hashim Thaci skazany za zbrodnie wojenne
Hashim Thaci ma przeciwników, ale i wielu zwolenników, fot. ARMEND NIMANI /AFP/East News

Hashim Thaci usłyszał wyrok za zbrodnie popełnione jako głównodowodzący albańskiej etnicznie Armii Wyzwolenia Kosowa podczas gwałtownego oderwania się tego terytorium od Serbii w latach 90. - poinformował Reuters. 

Trybunał uznał go za winnego zamordowania 96 politycznych przeciwników oraz domniemanych współpracowników serbskich sił bezpieczeństwa przez siły Armii Wyzwolenia Kosowa. Został także skazany za arbitralne i nielegalne przetrzymywanie 385 osób, torturowanie 303 osób oraz okrutne traktowanie około 50 osób.

Thaci zaprzeczał zarzutom

Sąd stwierdził, że Thaci „aktywnie uczestniczył i zachęcał do popełniania przestępstw”. 

Thaci, który stał w milczeniu, gdy sędzia odczytywał wyrok skazujący i wymiar kary, zaprzeczał wszystkim zarzutom.

„Thaci, Thaci”

Wyrok był uważnie śledzony zarówno w Kosowie, jak i w Serbii, gdzie spuścizna konfliktu z lat 1998-99 oraz ogłoszenie niepodległości Kosowa w 2008 roku nadal pozostają źródłem napięć pomiędzy etnicznymi Albańczykami z Kosowa a Serbami. 

Thaci pozostaje dla wielu Albańczyków z Kosowa postacią darzoną szacunkiem, podczas gdy sam trybunał jest w Kosowie bardzo niepopularny.

W Prisztinie tysiące ludzi oglądających ogłoszenie wyroku na dużym ekranie wygwizdały orzeczenie i skandowały „Thaci, Thaci”, a niektórzy wybuchli płaczem. 


Źródło: RMF24
Tagi: Kosowo
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