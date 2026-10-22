Były napastnik Barcelony zarobił fortunę poza boiskiem. Imperium warte 250 mln dolarów

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Martin Braithwaite, znany z występów w FC Barcelonie i reprezentacji Danii, na finiszu kariery piłkarskiej może pochwalić się nie tylko sportowymi osiągnięciami, ale i imponującym majątkiem. Wszystko dzięki jednej, kluczowej inwestycji, która uczyniła go jednym z najbogatszych piłkarzy na świecie.

Martin Braithwaite przez lata uchodził za solidnego napastnika na europejskich boiskach. Jego transfer do FC Barcelony w 2020 roku wzbudził jednak spore kontrowersje. Klub zdecydował się na awaryjne sprowadzenie Duńczyka z Leganes za 18 milionów euro, po tym jak kontuzji doznali kluczowi zawodnicy klubu. Choć Braithwaite nie zdołał podbić serc kibiców na Camp Nou, jego historia nie kończy się na piłkarskich murawach.

Inwestycja życia – setki milionów euro z nieruchomości

Prawdziwy przełom w życiu Braithwaite’a nastąpił w 2017 roku, kiedy postanowił zainwestować w firmę NYCE Companies, prowadzoną przez jego wuja Philipa Michaela. Startując z kapitałem około 850 tysięcy dolarów, piłkarz wszedł na rynek nieruchomości, skupiając się na budowie i zarządzaniu tanimi mieszkaniami w dzielnicach zamieszkiwanych przez mniejszości etniczne. Z czasem firma rozszerzyła działalność o nowoczesne „inteligentne domy”.

NYCE Companies przyciągnęła uwagę inwestorów z całego świata, oferując możliwość wejścia w rynek nieruchomości nawet przy niewielkich wkładach. Już w pierwszym roku działalności inwestycja Braithwaite’a zwróciła się dziesięciokrotnie, a firma szybko rozrosła się do ponad 1500 wybudowanych mieszkań i kolejnych 500 w trakcie realizacji.

Jeden z najbogatszych piłkarzy świata

Według szacunków, majątek Braithwaite’a dzięki udziałom w NYCE Companies przekroczył 287 milionów dolarów. W pewnym momencie był on drugim najbogatszym zawodnikiem Barcelony, ustępując jedynie Leo Messiemu. Dziś 35-letni Duńczyk kontynuuje karierę w brazylijskim Gremio, ale piłka nożna jest już dla niego przede wszystkim pasją, a nie głównym źródłem dochodu.

Sukces na rynku nieruchomości zachęcił Braithwaite’a do dalszych inwestycji. Razem z żoną zaangażował się w branżę gastronomiczną oraz odzieżową, budując swoje finansowe imperium na wielu filarach.