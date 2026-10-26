Były mistrz Europy zabity w swoim domu. Kolejna głośna zbrodnia w Bułgarii

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Tragiczne wieści z Bułgarii. Sławczo Binew, były mistrz Europy w taekwondo i prezes Bułgarskiej Federacji Taekwondo, został zabity we własnym domu w Sofii. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i ponownie rozbudziła debatę o bezpieczeństwie w kraju.

W sobotni wieczór w domu Sławczo Binewa rozegrały się dramatyczne sceny. Prezes Bułgarskiej Federacji Taekwondo został postrzelony w głowę i zginął na miejscu. Informacja o śmierci byłego sportowca i polityka błyskawicznie obiegła media, wywołując falę komentarzy i pytań o motywy tej zbrodni.

Policja działa błyskawicznie

Bułgarska policja niezwłocznie przystąpiła do działania. Już niedługo po tragicznym zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali trzech podejrzanych na autostradzie, gdy opuszczali miejsce zbrodni. Dwóch z nich to obywatele Turcji, a trzeci posiada bułgarski paszport.

Według nieoficjalnych informacji wszyscy trzej byli częstymi gośćmi w domu Binewa.

Kim był Sławczo Binew?

Sławczo Binew to postać doskonale znana nie tylko w świecie sportu, ale i polityki. Jako zawodnik taekwondo odnosił międzynarodowe sukcesy, zdobywając tytuł mistrza Europy.

Po zakończeniu kariery sportowej zaangażował się w działalność polityczną. W 2009 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego, a w kolejnych latach współtworzył i przewodził konserwatywnej partii „Ruch na rzecz Sukcesu”. W 2014 r. dołączył do Narodowego Frontu Ocalenia Bułgarii.

Kolejna głośna zbrodnia w Bułgarii

Śmierć Sławczo Binewa to już kolejna głośna zbrodnia w Bułgarii w ostatnich tygodniach. Zaledwie miesiąc wcześniej zamordowany został Ilijan Filipow, znany biznesmen i właściciel klubu piłkarskiego Botew Płowdiw.