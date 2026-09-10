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Brytyjski „Daily Telegraph” poinformował, że byli żołnierze elitarnych zachodnich jednostek specjalnych, w tym SAS, mogą być werbowani do szkolenia Rosjan walczących przeciwko Ukrainie. Sprawa budzi ogromne kontrowersje i rodzi pytania o lojalność byłych wojskowych.

W czwartek „Daily Telegraph” opublikował artykuł, który zelektryzował opinię publiczną. Według gazety, byli żołnierze zachodnich sił specjalnych – w tym brytyjskiego SAS – mogą być werbowani do prowadzenia szkoleń dla Rosjan, którzy później biorą udział w wojnie na Ukrainie.

Dziennik powołuje się na notatkę wywiadowczą, która – jak podkreślono – została sporządzona „z wysokim stopniem pewności”.

Australijskie tropy i szkolenia w Europie Wschodniej

Analiza przygotowana dla australijskich służb bezpieczeństwa ujawnia, że dwóch byłych żołnierzy australijskich sił specjalnych otrzymało propozycję prowadzenia szkoleń w Bułgarii i Serbii.

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Według dokumentu obóz szkoleniowy prowadzony przez firmę Alfa-Metal w miejscowości Mejdeni w północnej Bułgarii zatrudnia instruktorów wywodzących się m.in. z SAS, amerykańskiej policji oraz Navy SEALs – elitarnej jednostki komandosów marynarki wojennej USA.

Alfa-Metal pod lupą

Firma Alfa-Metal znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak pół roku temu zamieściła na LinkedIn ofertę pracy skierowaną do byłych żołnierzy SAS. Rzecznik firmy stanowczo zaprzecza, jakoby Alfa-Metal wykorzystywała byłych członków SAS lub innych zachodnich sił specjalnych do szkolenia Rosjan czy uczestników wojny z Ukrainą.

Należy zaznaczyć, że „Daily Telegraph” nie był w stanie samodzielnie zweryfikować autentyczności doniesień zawartych w notatce wywiadowczej. Dodatkowo, kilka źródeł gazety związanych z SAS wyraziło sceptycyzm wobec tych informacji.

SAS to niewielkie środowisko. Gdyby ktoś coś takiego robił, wiedzielibyśmy – podkreślił jeden z rozmówców dziennika.