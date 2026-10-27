Była Miss Szwajcarii twierdzi, że Donald Trump ją zgwałcił

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Była Miss Szwajcarii Beatrice Keul twierdzi, że Donald Trump zgwałcił ją w hotelu Plaza w 1993 roku. Raport demokratów z Izby Reprezentantów szczegółowo opisuje twierdzenia Keul dotyczące rzekomego incydentu. Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom.

Konkurs piękności „terenem łowieckim”

Była Miss Szwajcarii Beatrice Keul twierdzi, że prezydent Donald Trump zgwałcił ją w hotelu Plaza w Nowym Jorku w listopadzie 1993 r. - wynika z nowego raportu opublikowanego przez demokratów z Komisji Sądowniczej Izby Reprezentantów. Bada ona domniemane powiązania Trumpa z handlem ludźmi przez Jeffreya Epsteina.

Raport po raz pierwszy przedstawia szczegółowo relację Keul. Autorzy twierdzą, że Trump, Epstein i inni wykorzystali konkurs Donald J. Trump American Dream Pageant, czyli konkurs dla młodych kobiet w wieku od 16 do 22 lat, jako „teren łowiecki” do „polowania” na bezbronne młode kobiety i dziewczęta.

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Stanowisko Białego Domu

Trumpowi nie postawiono zarzutów w związku z oskarżeniami Keul. W oświadczeniu dla magazynu „PEOPLE” rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis zaprzeczyła relacji Keul i powtórzyła stanowisko administracji w sprawie powiązań prezydenta z Epsteinem.

Żadne z tych zarzutów nie są prawdziwe – powiedział Bis. Ten „raport” to nic innego jak desperacka próba oszalałych demokratów, by odwrócić uwagę Amerykanów od rosnącego znaczenia republikanów, napędzanego historycznymi osiągnięciami prezydenta Trumpa. Prezydent wyrzucił Jeffreya Epsteina ze swojego klubu w Mar-a-Lago, bo Epstein był obleśny, i został całkowicie oczyszczony z zarzutów dotyczących wszystkiego, co dotyczyło Epsteina - dodała.

Rzekome obietnice Trumpa

Według raportu Keul miała 24 lata i pracowała jako modelka i specjalistka w dziedzinie usług finansowych, gdy zaproponowano jej udział w konkursie piękności w listopadzie 1993 r. w Atlantic City i Nowym Jorku.

Jak wynika z raportu, podczas lunchu prasowego w hotelu Plaza, należącego wówczas do Trumpa, Trump rzekomo podszedł do Keul i obiecał pomóc jej w uzyskaniu wizy i przyjęciu na Uniwersytet Nowojorski. Epstein rzekomo skontaktował się z Keul wkrótce potem i złożył podobne obietnice, w tym zaproszenie na przyjęcie w Mar-a-Lago.

Tego samego dnia przedstawiciel Trumpa miał zaprosić Keul na spotkanie na górze. Według doniesień, Keul uważała, że spotkanie mogłoby pomóc jej w rozwoju kariery i edukacji. Gdy znalazła się w apartamencie, Trump miał złapać ją i zgwałcić. Keul określiła atak jako „brutalny”.

Zaskakujące oświadczenie Melanii Trump ws. Epsteina. "Uważajcie, w co wierzycie" Pierwsza Dama USA Melania Trump zdecydowanie zaprzeczyła doniesieniom o jej rzekomych relacjach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. W niespodziewanym oświadczeniu wezwała także Kongres do publicznych wysłuchań z udziałem ofiar Epsteina.

„Przedstawienie musi trwać”

Według doniesień, po napaści Trump miał powtórzyć swoje obietnice, że pomoże Keul w uzyskaniu wizy i przyjęcia na Uniwersytet Nowojorski. Zażądał od niej, by przyrzekła, że będzie milczeć. Przedstawienie musi trwać – miał powiedzieć.

Jak wynika z raportu, przerażona Keul wróciła do Szwajcarii. Odmówiła udziału w kolejnym konkursie sponsorowanym przez Trumpa na Hawajach kilka tygodni później. Kilka miesięcy po domniemanym napadzie Trump zadzwonił do niej do Szwajcarii i ponownie zaoferował pomoc w uzyskaniu wizy i przyjęciu na Uniwersytet Nowojorski, ale odmówiła.

„Nie była w moim typie”

Biały Dom stanowczo zaprzecza wszystkim dotychczasowym oskarżeniom o molestowanie seksualne wobec Donalda Trumpa. Chodzi m.in. o zarzuty pisarki E. Jean Carroll, która twierdziła, że Trump zgwałcił ją w latach 90. w nowojorskim domu towarowym. Trump zaprzeczył jej twierdzeniom, mówiąc w wywiadzie, że „nie była w moim typie”.

Carroll po raz pierwszy ujawniła sprawę w 2019 roku, a następnie pozwała Trumpa o zniesławienie i napaść. W maju 2023 roku sąd cywilny uznał Trumpa za odpowiedzialnego za wykorzystanie seksualne i zniesławienie Carroll. Nakazując Trumpowi wypłacić jej 5,6 mln dolarów. Sąd Najwyższy USA odmówił ponownego rozpatrzenia sprawy, co oznacza, że wyrok jest prawomocny. Trump nadal odwołuje się od innego wyroku, w którym ma zapłacić Carroll 83 mln dolarów za zniesławienie.