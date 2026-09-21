Był 140 metrów od hotelu. Podejrzany ws. Madeleine McCann mówił, co działo się w nocy zaginięcia

RMF24

Główny podejrzany w sprawie zaginięcia Brytyjki Madeleine McCann po raz pierwszy publicznie opowiedział, co z jego perspektywy działo się feralnej nocy. Christian Brueckner twierdzi, że był na plaży około 140 metrów od hotelu McCannów, a policja chce go wrobić w przestępstwo.

„Wszędzie były migające niebieskie światła i punkty kontrolne”

Christian Brueckner, skazany pedofil z Niemiec, zeznał, że w nocy, kiedy Madeleine zaginęła, sprzedawał narkotyki na plaży w pobliżu Praia da Luz. To właśnie w tym kurorcie zatrzymali się Kate i Gerry McCann, rodzice trzyletniej Madeleine.

Mężczyzna zaprzecza jednak, by miał jakikolwiek związek ze zniknięciem dziewczynki.

W rozmowie z „Mail on Sunday” opowiadał, że policja zatrzymała go z „furgonetką pełną narkotyków”, gdy próbował szybko wyjechać z Praia da Luz w wieczór zaginięcia Madeleine.

Byłem w Hiszpanii i przemyciłem marihuanę do Portugalii. Policja zatrzymywała mnie na ulicy aż trzy razy, kiedy szukano Maddie. Na szczęście nie znaleźli narkotyków. Moja furgonetka była ich pełna – zaznaczył.

Niemiec szybko chciał opuścić miejscowość. Wszędzie były migające niebieskie światła i punkty kontrolne. Pomyślałem tylko: „Niech mnie stąd zabiorą”.

„Nie mam nic wspólnego ze zniknięciem tej małej dziewczynki”

Niemiecka policja wcześniej wskazała Bruecknera jako głównego podejrzanego w sprawie domniemanego porwania i zabójstwa Madeleine, która zaginęła w 2007 roku. Jej rodzice jedli wówczas kolację około 91 metrów od miejsca, w którym przebywały ich dzieci.

Brueckner powiedział również, że wcześniej odmawiał komentowania doniesień o swoim rzekomym związku ze sprawą, ponieważ - jak twierdzi - policja próbuje go w nią wrobić. Nie mam nic wspólnego ze zniknięciem tej małej dziewczynki – zaznaczył. Dodał, że byłby szczęśliwy, gdyby dziewczynka się odnalazła, bo wówczas wszyscy zrozumieliby, że dowody w jego sprawie zostały sfabrykowane.

Ale to raczej się nie wydarzy, więc nadal pozostaję głównym podejrzanym — dodał.

7 lat w więzieniu

Brueckner wyszedł z więzienia w ubiegłym roku po odbyciu siedmioletniej kary za gwałt na starszej kobiecie w jej domu w Praia da Luz w 2005 roku.

Niemieccy prokuratorzy uważają go za głównego podejrzanego w sprawie, którą prowadzą jako śledztwo dotyczące porwania i zabójstwa. Twierdzą jednak, że nie mają wystarczających dowodów, by postawić mu zarzuty.

Zespół wciąż pracuje nad sprawą Madeleine

Według informacji „The Telegraph” z maja także wysokiej rangi funkcjonariusze w Wielkiej Brytanii naciskają na postawienie Bruecknerowi zarzutów przed 20. rocznicą zaginięcia Madeleine, przypadającą w przyszłym roku.

W Wielkiej Brytanii sprawa Madeleine oficjalnie nadal figuruje jako zaginięcie osoby. Jak informuje gazeta, niewielki zespół funkcjonariuszy gromadzi jednak dla brytyjskiej prokuratury materiały dotyczące podejrzenia porwania i zabójstwa dziewczynki.

Policja może mieć trudności ze sprowadzeniem podejrzanego do Wielkiej Brytanii. Niemiecka konstytucja uniemożliwia bowiem ekstradycję obywateli Niemiec do państw spoza Unii Europejskiej.