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Rosyjskie kanały na Telegramie spod znaku „Z”, twierdzą, że przed ukraińskimi uderzeniami na Most Krymski nad Morzem Czarnym zwiększyła się aktywność samolotów rozpoznawczych NATO, co może sugerować udział Sojuszu w spektakularnej operacji Kijowa. Kreml zachowuje spokój w obecnej sytuacji. Rzecznik Dmitrij Pieskow stwierdził, że konstrukcja będzie silniejsza „niż wcześniej”.

Piloci i koordynator taktyczny pracują w kokpicie francuskiego samolotu dalekiego patrolowania morskiego Atlantique 2 (ATL 2) podczas ćwiczeń NATO na Morzu Czarnym (rok 2022). (fot. LOUISA GOULIAMAKI)

Piloci i koordynator taktyczny pracują w kokpicie francuskiego samolotu dalekiego patrolowania morskiego Atlantique 2 (ATL 2) podczas ćwiczeń NATO na Morzu Czarnym (rok 2022). (fot. LOUISA GOULIAMAKI) / AFP/East News

Amerykański samolot wojskowy w rejonie ataku i nie tylko

Kanał „Dwóch Majorów” przekazał, że 16 listopada nad akwenem Morza Czarnego miał operować amerykański samolot rozpoznania radioelektronicznego Boeing RC-135U Combat Sent. Maszyna miała wystartować z brytyjskiej bazy RAF Mildenhall, przelecieć przez Europę Środkową i wejść nad wschodnią część Morza Czarnego od strony Rumunii.

Z kolei kanał „Wojenna Kronika” pisał o aktywności samolotu rozpoznawczego ARTEMIS II amerykańskich sił powietrznych.

Autorzy tych wpisów sugerują związek lotów z późniejszymi atakami na przeprawę.

Według „Dwóch Majorów” w tygodniu poprzedzającym ataki w regionie miały znajdować się także inne maszyny rozpoznawcze NATO. Wymieniono drona RQ-4D Phoenix, który miał operować 10 listopada po starcie z Sycylii, oraz włoski samolot wczesnego ostrzegania Gulfstream E.550, który miał wykonać lot 12 listopada.

Kanał przypomniał także o francuskim patrolowym samolocie Atlantique 2. Maszyna miała prowadzić działania rozpoznawcze nad Morzem Czarnym od 18 października, a opuścić region 11 listopada.

Jakiej broni użyła Ukraina do ataku?

Kanały Z to potoczne określenie rosyjskich, najczęściej działających w Telegramie, kanałów i blogów popierających rosyjską inwazję na Ukrainę i relacjonujących w zazwyczaj mocno propagandowym duchu wydarzenia na froncie.

Litera „Z” stała się jednym z symboli używanych przez rosyjskie wojsko po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji w lutym 2022 roku. Z czasem zaczęła oznaczać szerzej środowiska wspierające działania Kremla i narrację wojenną.

Rosyjskie kanały Z i kilka innych, podających się za „obiektywne” przekazały, że w ataku na Most Krymski mogły zostać użyte brytyjsko-francuskie pociski manewrujące Storm Shadow/SCALP-EG. Potwierdzenia ze strony ukraińskiej użycia takiego sprzętu nie ma - co z drugiej strony nie dziwi, bo Kijów stara się unikać szafowania informacjami o wykorzystaniu zachodniej broni do ataków na obiekty rosyjskie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast, że operacja była przygotowywana przez kilka tygodni. Według jego relacji Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy miały wcześniej niszczyć rosyjskie systemy obrony powietrznej, radary i środki walki elektronicznej. Przedstawiciele SBU informują o siedmiu etapach, w trakcie których „rozbrajano” rosyjską obronę powietrzną w regionie, po to, by przeprowadzić ostateczne uderzenie na główną strukturę.

Zełenski podał, że w końcowej fazie operacji użyto zmodyfikowanych dronów „Palanyca” przeciwko drogowej części mostu, a także rakiet Neptun i Flamingo przeciwko części kolejowej.

Most Krymski „przed” i „po” ataku (fot. HANDOUT) / AFP/East News

Reakcja Kremla

W rezultacie uderzeń duży fragment drogowej części Mostu Krymskiego runął do wody. Rosyjskie władze potwierdziły ostrzał oraz wstrzymanie ruchu samochodowego i kolejowego. Uszkodzenia miały objąć także elementy nośne części kolejowej. W wodzie pod mostem znalazły się tony zniszczonego metalu, które mogą utrudniać żeglugę przez Cieśninę Kerczeńską.

Były doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko ocenił, że naprawa przeprawy może być niemożliwa. Jego zdaniem wymagałaby użycia pływających dźwigów, narażonych na kolejne ukraińskie ataki.

Most Krymski zostanie odbudowany po ostatnim ukraińskim ataku, a po zakończeniu prac ma być „jeszcze lepszy niż wcześniej” — przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak podano, szczegóły dotyczące kolejności robót i harmonogramu mają zostać ustalone w planie rekonstrukcji.

Most Krymski przez Cieśninę Kerczeńską jest kluczowym połączeniem drogowym i kolejowym między Rosją a zaanektowanym przez nią Krymem. Przeprawa ma również znaczenie dla rosyjskiej logistyki wojskowej na południu Ukrainy.