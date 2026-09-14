Burza w Ukrainie. Zełenski: Ma tylko jedną drogę - odejście ze stanowiska

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do deputowanych o odwołanie Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. Wcześniej Krawczenko podpisał postanowienie o postawieniu zarzutów szefowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego - NABU, a w nocy z niedzieli na poniedziałek wyjechał za granicę służbowym samochodem - podał portal Ukrainska Prawda.

Zełenski: Właśnie to mu powiedziałem

„Ten prokurator generalny ma tylko jedną drogę: odejście ze stanowiska. Właśnie to mu powiedziałem. Ukraina widziała wszystkie powody. Jeśli uważa to za presję polityczną, niech tak to nazywa. Proszę deputowanych o pilne poparcie tego odwołania” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych po informacji, że Krawczenko podpisał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) Semena Krywonosa. Zarzuty dotyczą fałszowania dokumentów dla korzyści majątkowej oraz fikcyjnej adopcji.

NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przekazały w komunikacie zamieszczonym w komunikatorze Telegram, że działania Krawczenki „traktują (...) jako kontynuację systematycznego ataku na niezależne organy antykorupcyjne” w Ukrainie.

Chronili oszustów, brali łapówki i prali miliony. Prokurator generalny rezygnuje po skandalu Rusłan Krawczenko zrezygnował ze stanowiska prokuratora generalnego Ukrainy w związku z zarzutami korupcyjnymi i skandalem jaki wybuchł wokół działalności nielegalnych call center. Śledczy ujawnili, że w biurze Krawczenki dochodziło do prania…

Aktywna faza ataku

NABU podkreśliło, że aktywna faza tego ataku rozpoczęła się latem ubiegłego roku, kiedy trwały próby podporządkowania NABU i SAP Biuru Prokuratora Generalnego. Zaznaczyło, że żadna z tych antykorupcyjnych instytucji nie uczestniczy w walce politycznej. „Działamy wyłącznie w ramach prawa i jesteśmy gotowi bronić niezależności systemu antykorupcyjnego” - dodano.

Według stanu na poniedziałkowy poranek szefowi NABU oficjalnie nie wręczono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

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Krawczenko „w delegacji”

Rusłan Krawczenko w nocy z niedzieli na poniedziałek wyjechał za granicę służbowym samochodem - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w organach ścigania. Krawczenko oświadczył w poniedziałek, że przebywa w delegacji zagranicznej.

Według informacji przekazanych przez źródła Ukrainskiej Prawdy Krawczenko wyjechał z Ukrainy o godz. 2.30 w nocy. Wstępnie ustalono, że prokurator wykorzystał podróż służbową na Litwę jako pretekst do przekroczenia granicy.

„Obecnie przebywam w delegacji zagranicznej, w ramach której zaplanowano szereg spotkań, podczas których zamierzam poinformować międzynarodowych partnerów o rzeczywistym stanie rzeczy w systemie organów antykorupcyjnych, oznakach koncentracji przez nie niekontrolowanego wpływu oraz zagrożeniach, jakie taka praktyka stwarza dla suwerenności państwowej, praworządności i instytucji demokratycznych Ukrainy” - napisał Krawczenko w komunikatorze Telegram.