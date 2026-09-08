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Burza przed rocznicą zamachów z 11 września. Tym burmistrz rozwścieczył oponentów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (07:59)

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani weźmie udział w rocznicy upamiętniającej ofiary zamachów na World Trade Center z 11 września 2001 r. mimo narastającej krytyki ze strony rodzin niektórych ofiar oraz polityków Partii Republikańskiej. Kontrowersje wzbudził fakt, że Mamdani mianował na głównego radcę prawnego miasta Ramziego Kassema, który reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy.

Burza przed rocznicą zamachów z 11 września. Tym burmistrz rozwścieczył oponentów
Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani/fot. Michael M. Santiago/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP /AFP/East News
  • Burmistrz Nowego Jorku weźmie udział w rocznicy zamachów z 11 września mimo fali krytyki.
  • Petycja przeciw jego obecności zebrała wiele podpisów.
  • Dlaczego miejski radca prawny budzi kontrowersje?
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Polityczna burza ws. obecności burmistrza

Oponenci polityczni wzywali burmistrza do rezygnacji z obecności w Strefie Zero. Kontrowersje dotyczą decyzji Mamdaniego o mianowaniu Ramziego Kassema głównym radcą prawnym miasta. Krytycy przypominają, że Kassem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów, oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon 11 września 2001 roku.

Petycja dotycząca rezygnacji Mamdaniego z udziału w obchodach, zainicjowana przez bliskich ofiar zamachów, zebrała już blisko 100 tys. podpisów. Także były gubernator Nowego Jorku George Pataki wyraził przekonanie, że burmistrz nie powinien uczestniczyć w uroczystościach.

Pierwszy muzułmański burmistrz podczas uroczystości rocznicowych 11 września

Mamdaniego nie zniechęciła jednak narastająca krytyka. Burmistrz broni swojego zaangażowania w upamiętnienie ofiar ataków. W ubiegłym tygodniu podpisał dwa zarządzenia. Jedno ustanawia 11 września corocznym „Miejskim Dniem Pamięci i Służby”. Drugie dotyczy modernizacji procedur reagowania kryzysowego w mieście. Obecność Kassema podczas podpisywania tych dokumentów wywołała kolejną falę krytyki.

Mamdani będzie pierwszym muzułmańskim burmistrzem uczestniczącym w oficjalnych nowojorskich uroczystościach rocznicowych 11 września. W minionych latach w wydarzeniu brali udział niemal wszyscy jego poprzednicy – przypomniały amerykańskie media.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Nowy Jork world trade center
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