Burza przed rocznicą zamachów z 11 września. Tym burmistrz rozwścieczył oponentów

Polityczna burza ws. obecności burmistrza
Oponenci polityczni wzywali burmistrza do rezygnacji z obecności w Strefie Zero. Kontrowersje dotyczą decyzji Mamdaniego o mianowaniu Ramziego Kassema głównym radcą prawnym miasta. Krytycy przypominają, że Kassem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów, oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon 11 września 2001 roku.
Petycja dotycząca rezygnacji Mamdaniego z udziału w obchodach, zainicjowana przez bliskich ofiar zamachów, zebrała już blisko 100 tys. podpisów. Także były gubernator Nowego Jorku George Pataki wyraził przekonanie, że burmistrz nie powinien uczestniczyć w uroczystościach.
Pierwszy muzułmański burmistrz podczas uroczystości rocznicowych 11 września
Mamdaniego nie zniechęciła jednak narastająca krytyka. Burmistrz broni swojego zaangażowania w upamiętnienie ofiar ataków. W ubiegłym tygodniu podpisał dwa zarządzenia. Jedno ustanawia 11 września corocznym „Miejskim Dniem Pamięci i Służby”. Drugie dotyczy modernizacji procedur reagowania kryzysowego w mieście. Obecność Kassema podczas podpisywania tych dokumentów wywołała kolejną falę krytyki.
Mamdani będzie pierwszym muzułmańskim burmistrzem uczestniczącym w oficjalnych nowojorskich uroczystościach rocznicowych 11 września. W minionych latach w wydarzeniu brali udział niemal wszyscy jego poprzednicy – przypomniały amerykańskie media.