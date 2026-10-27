Burza po telefonie do Putina. Duńska premier uderza w sojuszników

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„Powinniśmy dbać o jedność Europy, a nie działać na własną rękę” – tak premier Danii Mette Frederiksen skomentowała wtorkową rozmowę telefoniczną premiera Norwegii i prezydenta Finlandii z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

„Należy zachować ostrożność”

Jak mówiła szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen, inicjatywa premiera Jonasa Gahra Stoera i prezydenta Alexandra Stubba nie była szerzej uzgadniana.

Uważam, że powinniśmy dbać o jedność Europy, a nie działać na własną rękę – oceniła szefowa rządu Danii w rozmowie z duńską telewizją DR i TV2.

Dopytywana o znaczenie rozmowy telefonicznej z Putinem, przyznała, że „nie wie, co można dzięki temu osiągnąć”. Należy zachować ostrożność – zaznaczyła.

Frederiksen dodała, że „nie dostrzega żadnych sygnałów świadczących o tym, że Rosja pragnie pokoju z Europą”. Przypomniała, że każdego dnia mają miejsce działania hybrydowe, a także agresywne ataki w Ukrainie.

Telefon na Kreml. Liderzy Norwegii i Finlandii rozmawiali z Putinem Premier Norwegii Jonas Gahr Støre oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb odbyli we wtorek rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Jak przekazał norweski rząd, inicjatywa kontaktu należała do obu polityków, a rozmowę przeprowadzono w uzgodnieniu…

Premier Norwegii i prezydent Finlandii rozmawiali z Putinem

Jak poinformowały we wtorek kancelarie Stoera i Stubba, ich wtorkowa rozmowa telefoniczna z Putinem była kontynuacją ubiegłotygodniowego spotkania obu przywódców z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Według norweskiego rządu jej celem było bezpośrednie przekazanie Putinowi stanowiska dotyczącego przyszłych negocjacji mających na celu zakończenie wojny. Stubb określił rozmowę jako „bezpośrednią i merytoryczną”.

Premier Norwegii i prezydent Finlandii zaznaczyli, że występowali jako przedstawiciele własnych państw, a nie całej Europy.

„Jesteśmy sąsiadami Rosji. Wynik tej wojny będzie miał bezpośrednie znaczenie dla naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa Europy. To wymaga rozmów, aby doprowadzić do zakończenia wojny” – podkreślił w oficjalnym komunikacie fiński prezydent.

Rozmowa miała również dotyczyć planowanego na listopad spotkania przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA w Abu Zabi.

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Zełenski: Jestem wdzięczny za szczegółowe informacje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii po ich telefonie do Putina.

„Jestem wdzięczny za szczegółowe informacje i działania na rzecz wsparcia naszej dyplomacji oraz wspólnych ze wszystkimi partnerami wysiłków pokojowych” – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Jak przekazał, Stubb i Store poinformowali go, że jasno powiedzieli Putinowi, że potrzebne są realne kroki na rzecz deeskalacji wobec ukraińskiej energetyki i infrastruktury.

„Omówiliśmy przygotowania do trójstronnego spotkania, zaplanowanego na listopad na szczeblu zespołów – ukraińskiego, amerykańskiego i rosyjskiego. Finlandia i Norwegia, jako kraje graniczące z Rosją, są szczególnie zainteresowane właściwymi i niezawodnymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa” – podkreślił Zełenski.