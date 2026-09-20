Burza po słowach ministra o żonie idealnej. „Według niego, jeśli jesteś ładna, jesteś niewierna”

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Wypowiedź szefa MSZ Włoch Antonio Tajaniego o kobietach wywołała prawdziwą burzę w kraju. Polityk Forza Italia zasugerował, że lepiej poślubić „mniej atrakcyjną, poważniejszą dziewczynę”, bo będzie „wierną żoną i dobrą matką”. Słowa te spotkały się z ostrą krytyką opozycji i opinii publicznej.

„Wybierz tę drugą” – rady dla syna

Antonio Tajani, wicepremier i szef włoskiego MSZ, podczas spotkania z sympatykami Forza Italia w Formello pod Rzymem, podzielił się swoimi poglądami na temat wyboru żony. Wypowiedź, która miała być radą dla syna polityka, szybko stała się tematem numer jeden we włoskich mediach.

Pięknie jest poślubić atrakcyjną dziewczynę. Ale jaki ona ma charakter? Czy miała wielu narzeczonych, rzuciła jakiegoś, przyprawiła komuś rogi? – pytał retorycznie Tajani.

I jest druga dziewczyna, może mniej atrakcyjna, ale bardziej godna zaufania, poważniejsza. Taka będzie dobrą matką, zachowa wierność miłości, którą potwierdziła, zawierając małżeństwo. A zatem ja mojemu synowi mówię: wybierz tę drugą - dodał.

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„Poważniejsza dziewczyna nosi dłuższe spódnice niż ta pierwsza”

Bo ta, która wydaje ci się atrakcyjna, potem cię zdradzi, cóż, to niedobrze. Ta, która jest miła, ale mniej rzuca się w oczy, jest bardziej stabilna, gwarantuje stabilność domu, stabilność rodziny – argumentował.

Ja wybieram tę miłą, poważną, wiarygodną, która zajmuje się rodziną, udziela zawsze odpowiedzi, kiedy do niej dzwonisz, zawsze jest- zaznaczył Antonio Tajani.

Stwierdził także, że „poważniejsza dziewczyna nosi dłuższe spódnice niż ta pierwsza”.

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„Czy ktoś taki może być ministrem spraw zagranicznych Włoch w 2026 roku?”

Wypowiedź Tajaniego nie pozostała bez echa. Dziennik „La Repubblica” przytoczył reakcje polityczek centrolewicowej opozycji. Nie kryły one oburzenia.

Według naszego ministra spraw zagranicznych, jeśli jesteś ładna, jesteś niewierna, a jeśli nie jesteś ładna, jesteś bardziej wiarygodna. W obliczu zaangażowania świata polityki w związku ze zjawiskiem kobietobójstwa te słowa są dramatyczne – stwierdziła Raffaella Paita, szefowa klubu partii Italia Viva w Senacie. Włoska senator dodała, że słowa te to powrót „do klimatu lat 50., godny najgorszego patriarchatu”. Zaapelowała do szefa MSZ, by przeprosił za swoją wypowiedź.

Senator Valeria Valente z Partii Demokratycznej zarzuciła Tajaniemu powielanie stereotypu kobiety jako „anioła domowego”, wiernej żony i matki. Z kolei lider Italia Viva, były premier Matteo Renzi, pytał: Czy ktoś taki może być ministrem spraw zagranicznych Włoch w 2026 roku?

Dziennik „La Stampa” krótko podsumował całą sytuację: „Gafa Tajaniego”.