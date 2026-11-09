Burmistrz Rio Bravo uwolniony z rąk porywaczy. Akcja służb zakończona

RMF24

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Funkcjonariusze meksykańskich służb bezpieczeństwa przeprowadzili skuteczną akcję uwolnienia burmistrza gminy Rio Bravo, Miguela Angela Almaraza. Samorządowiec został porwany w sobotę i przez kilkanaście godzin był przetrzymywany przez nieznanych sprawców. Szczegóły operacji pozostają tajemnicą.

Do porwania burmistrza gminy Rio Bravo zlokalizowanej w stanie Tamaulipas, na północnym wschodzie Meksyku, doszło w sobotę na trasie pomiędzy miastami Zacatecas oraz San Luis Potosi.

Zgłoszenie o zaginięciu burmistrza natychmiast uruchomiło szeroko zakrojone poszukiwania. Według doniesień telewizji Milenio, Miguela Angela Almaraza przetrzymywano przez kilkanaście godzin, prawdopodobnie w centrum Meksyku.

Skoordynowana akcja służb

W akcję poszukiwawczą zaangażowano kilka formacji służb bezpieczeństwa, które działały na terenie aż czterech stanów. Dzięki ich współpracy udało się odnaleźć i uwolnić burmistrza.

Meksykańskie służby bezpieczeństwa nie ujawniają na razie okoliczności, w których burmistrz został odbity z rąk porywaczy, ani miejsca, gdzie był przetrzymywany. Trwa ustalanie tożsamości sprawców oraz motywów porwania.

Fala porwań w Meksyku

W Meksyku porwania samorządowców i urzędników nie należą do rzadkości.

Władze podkreślają, że walka z przestępczością zorganizowaną wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla służb bezpieczeństwa.

Według raportów różnych organizacji analitycznych Meksyk jest uznawany za jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie dla urzędników publicznych i polityków.

