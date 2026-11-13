Bundeswehra pod lupą. Dramatyczne dane o molestowaniu seksualnym wśród żołnierzy

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Ponad 60 procent kobiet służących w niemieckiej armii doświadczyło molestowania seksualnego lub przemocy – wynika z pierwszego tak kompleksowego badania przeprowadzonego w Bundeswehrze. Opublikowane przez Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych w Poczdamie ustalenia wywołały falę komentarzy. Jak informuje „The Guardian”, minister obrony Niemiec zapowiedział natychmiastowe działania i wdrożenie polityki „zero tolerancji” wobec wszelkich form nadużyć.

Zakres i charakter nadużyć

Badanie objęło 45 tysięcy obecnych i byłych żołnierzy, z czego odpowiedzi udzieliło 18 procent. Analiza wykazała, że aż 62 procent kobiet doświadczyło molestowania seksualnego podczas służby. Przypadki te obejmowały zarówno niewybredne komentarze i seksualne aluzje, jak i poniżające rytuały oraz przemoc fizyczną.

Niemal 40 procent respondentek wskazało, że były adresatkami sugestywnych, seksualizowanych uwag, a 15 procent zgłosiło przypadki nękania za pomocą zdjęć wykonanych bez ich zgody, często przerabianych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Najbardziej niepokojące są dane dotyczące przemocy fizycznej – ponad 8 procent kobiet przyznało, że padło ofiarą ataku, a 2 procent doświadczyło gwałtu lub innej formy przemocy seksualnej.

Problem dotyczy również mężczyzn – około 19 procent żołnierzy płci męskiej zgłosiło podobne doświadczenia, przy czym osoby niebinarne i homoseksualne są szczególnie narażone na nadużycia.

Reakcja resortu obrony

Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, określił wyniki badania jako „nieakceptowalne”, zwłaszcza w kontekście obecnych wysiłków na rzecz zwiększenia liczebności armii. Bundeswehra inwestuje miliardy euro w modernizację sprzętu i rekrutację nowych żołnierzy, a do 2035 roku planuje osiągnąć liczbę 260 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 200 tysięcy rezerwistów. Celem jest uniknięcie konieczności przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Pistorius podkreślił, że w jednostkach, gdzie służy więcej kobiet, skala nadużyć jest mniejsza. Jego zdaniem to argument za intensyfikacją rekrutacji kobiet do Bundeswehry. Minister przyznał również, że niektórzy doradzali mu zaniechanie publikacji badania, obawiając się szkody dla wizerunku armii. Zamiatanie problemu pod dywan byłoby znacznie bardziej szkodliwe w dłuższej perspektywie – zaznaczył.

Nowe narzędzia wsparcia dla ofiar

W odpowiedzi na alarmujące wyniki badania, resort obrony uruchomił specjalną całodobową infolinię HELP, która ma służyć wsparciem dla żołnierzy doświadczających przemocy lub molestowania. Minister zapowiedział również, że ofiary będą otrzymywać szczegółowe informacje o przebiegu postępowań w ich sprawach, co ma zwiększyć przejrzystość procedur i zaufanie do przełożonych.

Jednym z największych problemów pozostaje niechęć do zgłaszania incydentów. Około jedna trzecia ankietowanych przyznała, że nie zgłosiła lub nie zgłosiłaby nadużycia, ponieważ nie wierzy w skuteczność działań przełożonych. Resort obrony planuje regularnie powtarzać badanie, by monitorować sytuację i wdrażać kolejne środki zaradcze.