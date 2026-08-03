Budują najdłuższy tunel kolejowy na świecie. Trwa walka o uratowanie przyrody

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Budowa najdłuższego na świecie tunelu kolejowego pod Alpami to nie tylko inżynieryjne wyzwanie, ale także ogromna próba dla środowiska naturalnego. Konstruktorzy muszą radzić sobie m.in. z milionami ton gruzu i urobku skalnego. Czy uda się przywrócić alpejską przyrodę do życia po zakończeniu prac? Sprawdź, jakie działania są podejmowane, aby zminimalizować wpływ tej inwestycji na ekosystem.

Gigantyczny projekt w Alpach

W sercu Tyrolu, pomiędzy Austrią a Włochami, powstaje tunel bazowy Brenner – najdłuższy tunel kolejowy na świecie (po ukończeniu ma mieć 55 km). To inwestycja ta jest jednym z największych placów budowy w Europie. Potężne maszyny drążące nieprzerwanie pracują pod ziemią, wydobywając z wnętrza gór miliony metrów sześciennych skał. Wydobyty materiał trafia przede wszystkim do Doliny Padaster, gdzie powstało największe w Unii Europejskiej wysypisko urobku.

Skala przedsięwzięcia jest trudna do wyobrażenia – objętość zgromadzonego gruzu porównywana jest do trzech piramid Cheopsa. Każdego miesiąca na powierzchnię trafiało nawet 250 tysięcy metrów sześciennych skał, a cały proces wymagał precyzyjnej logistyki i zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

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Nowoczesna logistyka. Tak ogranicza się uciążliwości dla mieszkańców

Aby ograniczyć wpływ inwestycji na okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne, zdecydowano się na zastosowanie przenośników taśmowych zamiast ciężarówek do wywożenia urobku. Dzięki temu mierzącemu nawet 30 kilometrów systemowi, mieszkańcy okolicznych miejscowości takich jak Steinach am Brenner nie odczuli uciążliwego ruchu na drogach.

Co więcej, wybudowano specjalny tunel dostępowy, który umożliwił bezpośrednie połączenie placu budowy z miejscem składowania gruzu. Takie rozwiązania nie tylko usprawniły prace, ale również znacząco ograniczyły emisję hałasu i zanieczyszczeń.

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Nowe wyzwania dla przyrody

Dolina Padaster, która jeszcze dekadę temu była typową alpejską doliną o ostrym przekroju w kształcie litery V, dziś przypomina szeroką, kamienistą pustynię. Dno doliny zostało podniesione nawet o 80 metrów, a jej profil zmienił się na łagodniejszy, w kształcie litery U.

Prace budowlane wymagały także czasowego przekierowania górskiego potoku Padasterbach. Specjalnie wybudowany tunel o długości 1,5 kilometra zapewnił rzece tymczasowe koryto, co było warunkiem uzyskania zgody na realizację inwestycji. Po zakończeniu prac Padasterbach powróci do nowo ukształtowanego koryta, a w dolinie rozpoczną się prace związane z przywróceniem walorów przyrodniczych.

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Przywracanie życia alpejskiej dolinie

Przywrócenie Doliny Padaster do życia to proces wieloetapowy, wymagający zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin: inżynierów, hydrologów, geologów, biologów i architektów krajobrazu. Po zakończeniu prac budowlanych na powierzchni wysypiska zostanie rozłożona gruba warstwa żyznej gleby, a następnie posadzone zostaną drzewa, krzewy i roślinność charakterystyczna dla alpejskiego krajobrazu.

Plan zakłada stworzenie mozaiki lasów górskich, pastwisk oraz obszarów o wysokiej wartości ekologicznej. W przyszłości dolina ma znów tętnić życiem, przyciągając turystów i miłośników przyrody.

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Ochrona rzadkich gatunków i siedlisk

Jednym z kluczowych elementów projektu była ochrona cennych siedlisk i gatunków występujących w dolinie. Przed rozpoczęciem budowy przeprowadzono szczegółowe badania przyrodnicze dotyczące m.in. 250-metrowej łąki z orchideami. Dzięki specjalnym zabiegom mikrohabitat ten został „przesadzony” na obszar kompensacyjny, gdzie rośliny nadal mogą się rozwijać.

Podobnie postąpiono z nietoperzami brunatnymi uszatkami, które zamieszkiwały dolinę. Zainstalowano dla nich liczne budki lęgowe w bezpiecznej odległości od placu budowy, zapewniając im dogodne warunki do życia i rozmnażania.

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Przywracanie świetności przyrody po zakończeniu prac budowlanych

Dolina Padaster to tylko jeden z wielu terenów objętych działaniami rekultywacyjnymi i kompensacyjnymi (mają one na celu przywrócić naturalną równowagę i naprawić szkody) w ramach budowy tunelu bazowego Brenner. W sumie po obu stronach granicy powstanie 21,5 miliona metrów sześciennych wysypisk urobku (co odpowiada ośmiu piramidom Cheopsa), z czego część zostanie wykorzystana do produkcji betonu, a reszta trafi na specjalnie przygotowane tereny.

W Austrii przewidziano 140 hektarów obszarów kompensacyjnych, na których prowadzone są działania takie jak zalesianie, tworzenie nowych koryt rzek, budowa przejść dla ryb czy odtwarzanie terenów zalewowych. W okolicach Franzensfeste posadzono już 50 tysięcy roślin na dawnych placach budowy, a kompleks leśno-bagienny Tantegert został odnowiony jako jedna z 200 inicjatyw ekologicznych.

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Choć wiele działań ekologów już przynosi pierwsze efekty, na ostateczne rezultaty trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat. Prace nad przywracaniem świetności przyrody w Dolinie Padaster mają ruszyć już w przyszłym roku. W przyszłości dolina ma znów stać się atrakcyjnym celem dla turystów i miłośników przyrody.

Źródło: euronews.com