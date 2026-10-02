Budapeszt badał możliwość wojskowego zajęcia Zakarpacia. Węgierski łącznik w Ukrainie

RMF24

Sąd rejonowy w Wynohradiwie na ukraińskim Zakarpaciu skazał 36-letnią mieszkankę wsi Hecha na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę majątku za zdradę stanu - podał serwis Zaxid. Według ukraińskich śledczych kobieta miała przekazywać węgierskim służbom informacje dotyczące obiektów wojskowych, możliwości obronnych regionu oraz nastrojów społecznych mieszkańców w przypadku wkroczenia wojsk węgierskich na teren regionu.

Jak podała zakarpacka prokuratura, skazana współpracowała z siecią agenturalną węgierskiego wywiadu wojskowego, rozbitą przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w maju 2025 roku.

Jej zadania miały obejmować zbieranie danych o obecności i ruchach sprzętu wojskowego, samolotów oraz śmigłowców na Zakarpaciu. Miała też analizować nastroje społeczno-polityczne mieszkańców regionu, w tym ich potencjalne zachowanie w razie wkroczenia na ten teren węgierskich żołnierzy. W marcu tego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że w ramach operacji Węgrów analizowano nastroje społeczne pod kątem potencjalnej „misji pokojowej” Budapesztu.

Działaniami agentki miał kierować oficer sztabowy węgierskiego wywiadu wojskowego.

Według prokuratury kobieta w lutym 2025 roku podjęła pracę jako kucharka w jednej z jednostek wojskowych w rejonie Berehowa. Dzięki temu – jak przekazano – uzyskała dostęp do informacji wewnętrznych dotyczących żołnierzy, funkcjonowania jednostki, organizacji wyżywienia oraz systemów obronnych.

Miała wykonywać zdjęcia obiektów i przekazywać materiały pośrednikowi utrzymującemu kontakt z przedstawicielem węgierskich służb. Za realizację zadań miała otrzymać co najmniej tysiąc euro.

Podczas procesu oskarżona nie przyznała się do winy i korzystała z pomocy tłumaczki. Sąd uznał ją jednak za winną zdrady stanu. Od wyroku można się odwołać.

Przed sądem toczy się również postępowanie wobec byłego pogranicznika z rejonu Berehowa, który – według ukraińskich organów ścigania – także miał pracować na rzecz węgierskiego wywiadu wojskowego.

Zakarpacie od dawna przedmiotem węgiersko-ukraińskiego sporu

Zakarpacie to historyczno-geograficzny region w zachodniej Ukrainie, położony po południowej stronie Karpat. Administracyjnie obejmuje przede wszystkim obwód zakarpacki, którego stolicą jest Użhorod.

Region graniczy z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Mieszka tam liczna mniejszość węgierska, skupiona głównie w rejonach przy granicy z Węgrami, m.in. wokół Berehowego. Kwestie jej praw, zwłaszcza dotyczące edukacji i używania języka węgierskiego, od lat są jednym z tematów sporów między Kijowem a Budapesztem.