Bruksela układa „Wielką falę” z dalii. Jest szansa na polski akcent?

RMF24

Od wczesnych godzin rannych około 120 wolontariuszy układa w czwartek na brukselskim Grand-Place tegoroczny Dywan Kwiatowy. Tym razem inspiracją jest słynna „Wielka fala w Kanagawie” Katsushiki Hokusai. Do ułożenia dywanu potrzeba aż 750 tysięcy dalii.

Dywan będzie miał 24 metry szerokości i 70 metrów długości. Ma być największym tego typu dziełem na świecie. Projekt stworzył japoński artysta Hiro Sugiyama. Jego „Neo-Hokusai” łączy tradycję japońskich drzeworytów ukiyo-e ze współczesnymi technikami i kompozycjami sztuki cyfrowej.

Wzór odtworzony w tegorocznym dywanie / materiały prasowe

Jak wyjaśnia w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon Annette Katz z brukselskiego ratusza, która od 40 lat pracuje przy powstawaniu Dywanów Kwiatowych, nie chodzi o wierne odwzorowanie obrazu Hokusai. Fale z jego dzieła nie będą niebieskie, bo dalii w tym kolorze nie ma. Japoński artysta przekształcił więc niebieską falę w kompozycję w kolorach czerwonym, różowym i białym. To jest dzieło artystyczne – mówi Katz.

Tegoroczny dywan powstał z okazji 160. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Belgią a Japonią. To już 24. edycja wydarzenia na Grand-Place. Dywan Kwiatowy powstaje w Brukseli co dwa lata.

Jest szansa na polski Dywan Kwiatowy

Czy kiedyś na brukselskim Grand-Place może powstać Dywan Kwiatowy inspirowany polskim folklorem?

Naturalnie! Dlaczego nie? Jestem bardzo otwarta na wszystko – zapewnia Katz, która studiowała w Brukseli polonistykę i – jak podkreśla – zachowała wiele sympatii do Polski.

Jej zdaniem polska kultura daje wiele możliwości stworzenia takiego projektu.

Znam trochę polską kulturę – biel i czerwień, hafty krzyżykowe, a polskie stroje narodowe są bardzo, bardzo piękne. Nie ma żadnego powodu, żeby nie można było wykorzystać polskich wzorów, tkanin czy motywów i przekształcić ich w dywan – wskazuje.

Dlaczego dalie?

W przeszłości do układania Dywanów Kwiatowych wykorzystywano przede wszystkim begonie. Problem w tym, że szybko więdły. W przypadku tegorocznego dywanu, przy temperaturze sięgającej 36 stopni, dalie sprawdzają się znacznie lepiej.

Główka kwiatu dalii ma taką szczególną właściwość, że kiedy nie ma dostępu do wody, po prostu wysycha. Ale zachowuje swój kolor. Dalia zachowuje również swój kształt, zwłaszcza odmiany, których używamy, czyli pompony – wyjaśnia dziennikarce RMF FM florysta i designer Damien Overputte.

Damien Overputte przy pracy (fot. Stasia Borginon) / RMF FM

Do stworzenia dywanu wykorzystane zostaną dalie wyhodowane w Belgii i w pobliżu granicy z Holandią.

Od godziny 14:00 gotowy Dywan Kwiatowy będzie można podziwiać za darmo na Grand-Place. Będzie tam do niedzieli.